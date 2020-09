Madonna está dirigiendo su propio biopic, confirmado por Universal

Era un secreto a voces, pero Universal confirma finalmente que Madonna se encuentra preparando su biopic junto a Diablo Cody, directora de ‘Juno’. De hecho, la noticia es mayor, ya que es la propia Madonna quien se encuentra dirigiendo la cinta tal y como confirma la nota de prensa de Universal, lo cual no será una sorpresa exactamente ya que la cantante ha hecho más de un pinito como directora a lo largo de su carrera. La artista está escribiendo el guion del biopic junto a Cody y también será su productora junto a Amy Mascal (‘Mujercitas’, ‘Spider-Man: Homecoming’, ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’), con quien ya trabajó en ‘Un equipo muy especial’; mientras Sara Zambreno y Guy Oseary ejercerán de productores ejecutivos.

El biopic contará la «historia real no contada» de Madonna, y la propia artista ha explicado que su intención con la película es «plasmar el increíble viaje por el que la vida me ha llevado como artista, músico, bailarina y como ser humano que intenta encontrar su camino en el mundo». La autora de ‘Madame X’ señala que el «foco de la película siempre será la música» ya que la música es el arte que la «ha mantenido viva», y que no puede haber mejor persona para contar la historia de su vida que ella misma.