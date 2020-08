Madonna escribe un guión con Diablo Cody y… ¿vuelve a Warner?

A falta de una semana de que se estrene el remix de ‘Levitating’ de Dua Lipa que puede devolver -o no- a Missy Elliott y a Madonna a las listas de éxitos, esta vuelve a ser noticia porque ha revelado en Instagram que está escribiendo un guión, nada menos que junto a Diablo Cody. La guionista de ‘Juno’ (2007), aquella cinta que resucitó la música de los imprescindibles Moldy Peaches, y también directora de ‘Paradise’ y el musical de ‘Jagged Little Pill’, aparece junto a Madonna, involucrada en este misterioso proyecto.

Lo fácil es pensar que Madonna está desarrollando una de las películas que anunció iba a dirigir hace un par de años, pero las carpetas que aparecen sobre la mesa, cuadernos con notas de principios de los 80, hacen pensar que se trata de un biopic sobre sus inicios en respuesta a ‘Madonna y The Breakfast Club’ (en España disponible en Movistar), que Madonna no aprobó. A esta tesis apuntaría también una instantánea subida por la propia artista a Instagram esta semana en la que recordaba que se había hecho famosa «sin American Idol, sin Instagram, sin Twitter, sin TikTok, sin Youtube, sin Vine», etcétera.

Por otro lado, The Sun publica en exclusiva que Madonna habría terminado su contrato con Interscope/Universal para volver al redil de Warner, su sello de toda la vida hasta el recopilatorio ‘Celebration’ (2009). Las informaciones del tabloide británico hay que cogerlas con pinzas, pero en este caso están siendo aceptadas por sus seguidores pues se han visto varios signos en esa línea: es Warner quien publica a Dua Lipa, los viejos singles de ‘Human Nature’ y ‘Vogue’ han aparecido recientemente en las plataformas de streaming, Madonna ha desaparecido misteriosamente de la web de Interscope y al fin y al cabo firmó con Live Nation un acuerdo 360º, por una serie de discos y años que ya se habrían cumplido.

¿Es una buena noticia? Los seguidores de la cantante celebran con unanimidad este nuevo giro en caso de ser cierto: la era en Interscope ha dejado discos más apañados que espectaculares. Podemos debatir eternamente si ‘MDNA’ -el más vendido, pero el peor de los tres- era un álbum tan horrible o era en verdad bastante disfrutón, pero lo seguro es que ninguno ha dejado ni una alegría tamaño ‘Hung Up’ o ‘4 Minutes’ para la cantante desde el punto de vista comercial. Y quizá haya sido porque el acabado artístico y estratégico no ha sido el óptimo, pese a las visibles mejoras de ‘MDNA’ a ‘Rebel Heart’ y de ‘Rebel Heart’ a ‘Madame X’, estos dos últimos apareciendo en diversas listas de lo mejor del año, pero sin saber vender a la gente lo dignos que eran, como Kylie sí logró vender el justísimo ‘Golden’.

Cabe preguntarse si las decisiones equivocadas y los errores -las confusas ediciones múltiples, la a veces errática elección de singles, la ausencia absoluta de descuentos o estrategias, la pésima distribución de los CD’s, la falta de certificaciones ni cuando ha sido posible, el chorreo de filtraciones, la a veces terrible masterización- han sido responsabilidad de Interscope o de Madonna, pues al fin y al cabo la discográfica ha sido más una distribuidora, y nadie se imagina a ningún sello obligando a Madonna a sacar como single ‘Gimme All Your Luving’, a presentarse con un apocalipsis en Eurovisión y a no grabar un triste vídeo para ‘Faz gostoso’, el «no single» más exitoso de toda su historia. Madonna a día de hoy parece a menudo una artista autoeditada por su sello Boy Toy para bien o para mal, y es dudoso que eso cambie con este fichaje.

No obstante, el hipotético contrato puede traer cosas buenas. El sello que falló al no querer hacer single ‘Impressive Instant’ (2000) pero acertó de pleno al elegir ‘4 Minutes’ sobre ‘Candy Shop’, que era la opción de Madonna para ‘Hard Candy’ (2008), tiene la posibilidad de reavivar el gran catálogo de la cantante, mal tirado y peor tratado en las plataformas digitales a día de hoy. Hasta hace muy pocos meses diferentes versiones de sus más celebrados videoclips pululaban por Youtube sin orden ni concierto (otra señal es que se haya corregido esto hace unas semanas); y hoy mismo encontramos en el top 10 de las canciones de Madonna en Spotify 2 versiones distintas de ‘Like a Prayer’: la de ‘Celebration’ y la de ‘Like a Prayer’ difieren en 1 segundo de duración. Cualquier sello habría optimizado decenas de detalles como este hace años, pero no ha sido su caso.

La exclusiva de The Sun habla de un contrato millonario de «8 cifras» (es decir al menos 10 millones de dólares) y, con las ventas de la cantante menguando disco a disco, la tesis de que se prepara una película tras el éxito de las de Elton John y Queen, cobraría fuerza. ‘MDNA’ vendió 2 millones de copias, ‘Rebel Heart’ 1, y ‘Madame X’ medio, por lo que quizá la opción de optimizar un catálogo en todos los sentidos abandonado sea más atractiva para un sello discográfico que la de publicar el sucesor de ‘Madame X’… ¿en 2023?

The Interscope Years (2012-2020):