El físico importa: Madonna mejora pero no perfecciona su última edición deluxe

Desde el vinilo doble rosa de ‘Confessions on a Dance Floor’ y su CD en plan “todo en una sesión de baile”, Madonna no ofrecía una edición física especialmente atractiva. ‘Madame X‘ es oficiosamente su mejor disco desde “Confessions”, ¿pero ha ofrecido una edición física a la altura? En cuanto a rango dinámico, este es su vinilo mejor masterizado desde 2008 según Dr. Loudness, sin llegar ni de lejos a lo bien considerados que están todos sus vinilos de los 80, pero mejorando la falta de nitidez y los cambios de volumen del vinilo de ‘MDNA‘. Además, este vinilo tiene la gracia de “abrirse de piernas” para mostrar a Madonna sin bragas (o eso entendemos), cubriéndose con sus manos, en un atrevimiento que recuerda a ‘Erotica’.

En cuanto a la edición deluxe en CD, por primera vez en mucho tiempo se ha hecho algo especial al respecto: se ha editado una gran caja con un CD doble con canciones extra que no se han subido a Spotify, un libreto con muchas fotos, una cassette en pleno revival de las mismas, un 7″ de ‘I Rise’, unos tatús con las personalidades de ‘Madame X’ y un póster, aunque no el mejor póster de M que me puede venir a la mente en esta era (la portada del vinilo habría sido una elección obvia pero más atinada).

No está mal, pero un poco excesivo en cuanto a calidad/precio. Una edición que sigue costando 67 euros seis meses después habría agradecido un texto sobre la historia del disco, los vídeos que estaban ya terminados a la edición de ‘Madame X’ o el documental grabado para Amazon sobre la grabación del álbum. Realmente, lo que más se sigue echando de menos es cierta dedicación en el libreto, sin letras ni créditos detallados. No hay tantos co-autores en este disco como decenas y decenas de músicos e instrumentos particulares de Portugal, Marruecos, Brasil, Cabo Verde, Angola o Guinea-Bisáu… y hubiera sido una chuchería un listado con todos ellos canción por canción, pues muchos no son tan fáciles de reconocer. Me temo que tal listado no existe, y si el público no ha sido capaz de apreciar muchos detalles en este disco, cierta dejadez en el remate de los detalles tampoco es que haya contribuido a ello. Vinilo disponible en Amazon.