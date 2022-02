«A ver dónde llegas siendo racista en 2022»: Morad se sincera con Évole

Anoche arrancó la tercera temporada de ‘Lo de Évole’ en La Sexta con una entrevista al rapero Morad, que contó en primera persona cómo ha vivido y cómo ve el racismo en España desde los ojos de un chico con raíces marroquíes en un barrio desfavorecido de Hospitalet de Llobregat.

Morad es un artista urbano que empezó grabando canciones para compartirlas con sus amigos a los 14 años, pero aunque al principio creyese que nadie iba a querer escucharlo cantar, consiguió despegar a finales de 2019 gracias a la canción ‘M.D.L.R.’. Desde entonces el rapero se ha convertido en uno de los artistas más virales del país, obteniendo dos números uno hasta la fecha: ‘BZRP Music Sessions #47‘ junto Bizarrap y ‘Pelele‘.

El artista habló sin tapujos y dejó titulares que caen como jarros de agua fría como «Yo soy español y marroquí, pero no han querido verme español en ningún lado». Morad habló sin rencor de los ataques racistas que ha sufrido durante toda su vida y las situaciones que ha tenido que vivir su madre por ser inmigrante marroquí, y contestaba con sinceridad y picardía: «Si quieres ser racista apáñatelas tú solo, mátate tú solo con el espejo, a ver dónde llegas siendo racista en 2022», «Cuando se meten ahora con mi raza yo me río. ¿Cómo te va a molestar eso? ¡Vete a tu país! Vale, cuando tenga vacaciones iré a mi país, ¿cómo no voy a ir?».

En este programa, que contó también con la colaboración de C. Tangana, además de relatar su pasado marcado por las raíces marroquíes y discutir otros temas relacionados como el uso de la palabra “mena”, Morad contó cómo llegó adonde está ahora gracias a la música. El artista catalán agradece a la música que lo sacara de la mala vida, porque ahora gana mucho dinero y de manera legal. Él está orgulloso de poder pagar impuestos y contribuir en favor de los médicos públicos o los colegios públicos: “Es lo más bonito que he vivido».

Una vida marcada por elecciones y valores que lo han convertido en quien es, y que se puede revisitar en Atresplayer para los registrados en la web.

“Yo soy español y marroquí, pero no han querido verme español en ningún lado”. #LoDeMorad pic.twitter.com/liHOWsQjZh — Lo de Évole (@LoDeEvole) February 20, 2022