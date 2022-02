Gary Brooker, vocalista y pianista de Procol Harum, ha muerto a los 76 años víctima de un cáncer. Según el comunicado de su banda, ha fallecido en casa y en paz, rodeado de los suyos. Procol Harum serán siempre recordados por haber grabado una de las mejores producciones de la historia. ’A Whiter Shade of Pale’, un tema recurrente y completamente referencial, definió el llamado “verano del amor” en 1967 bajo la producción de Denny Cordell.

‘A Whiter Shade of Pale’ fue número 1 en Reino Unido, llegó a conquistar el top 5 en Estados Unidos y fue un enorme éxito mundial, superando los 10 millones de copias y resultando uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos, apareciendo también en varias tablas sobre las mejores canciones de la historia. Una que viene a la mente lo mismo reseñando a Lana del Rey que a Adele, a Jenny Lewis que a Amber Coffman o incluso a Triángulo de Amor Bizarro.

En España, el tema también fue un hit, siendo número 1 durante dos semanas de septiembre de 1967 con el sobrenombre «Con su blanca palidez», y resultando el 4º sencillo más vendido de todo el año en nuestro país, según el libro ‘Solo Éxitos’ publicado por la SGAE.

Gary Brooker, que co-escribió el tema, llegó a comentar en la revista Uncut el par de notas que tenía en común con una composición de Bach, ‘Air on a G String’ («Aria para la cuerda de Sol»), revelando que fue inconsciente, pero que “llevaba a Bach dentro de él”.

El artista permaneció en Procol Harum publicando varios discos que llegaron al top 75 de las islas británicas, hasta su disolución en 1977, pero participando luego de una reunión que ha llegado desde 1991 hasta nuestros días.





Gary Brooker MBE, Procol Harum frontman and co-writer of the group's 1967 hit Whiter Shade of Pale, has sadly died aged 76.

Our thoughts are with his fans, family and friends at this time. pic.twitter.com/QiIuMXLmXn

— Official Charts (@officialcharts) February 22, 2022