Ayuso presume de Primavera Sound, topando con críticas encontradas

El mismo 23-F que Pablo Casado se ha despedido del Congreso de los Diputados tras perder el apoyo de los barones del Partido Popular en su guerra contra Ayuso por un posible caso de corrupción, esta ha comentado «grandes noticias» en Twitter. Aunque algunos esperaban otras cosas tras semejante encabezamiento, las que la presidenta de la Comunidad de Madrid consideraba tales eran la llegada del Primavera Sound a la provincia, a unos 40 kilómetros de la Puerta del Sol. Sucederá en 2023, una semana después de la edición en el Fòrum de Barcelona, en la localidad de Arganda del Rey. Donde aquel efímero invento de Rock In Rio.

Ayuso comentaba: «cada vez son más los proyectos culturales, gastronómicos o turísticos que eligen esta región libre, abierta y pujante», recibiendo el aplauso de muchos de sus followers. Pero esta vez su anuncio no ha sido el camino de rosas de su Instagram. Tan sólo un día después de que Anticorrupción confirme que va a investigar el caso de la compra de mascarillas que dejó a su hermano una comisión de 55.000 euros -según el propio PP esta cifra puede ascender a 286.000 euros sumando otros 3 contratos que según Ayuso no guardan relación con la Comunidad-, el recelo de los usuarios es evidente. Las bromas sobre si el hermano de Ayuso pasará entradas, montará los escenarios, hará las luces o los bocatas de calamares no se han hecho esperar; como tampoco la ocurrencia sobre si su amigo Nacho Cano será el cabeza de cartel.

Hay quien recuerda las largas listas de espera que existen en Madrid para asistir al médico de cabecera o a los centros de especialidades, aunque también hay quien subraya el apoyo a los músicos y los creadores con esta iniciativa. Recordemos que Ayuso porta un tatuaje de Depeche Mode en el brazo, en concreto de su disco ‘Violator’, aunque curiosamente Depeche Mode han sido siempre más de FIB o Bilbao BBK Live que de Primavera Sound.

Por otro lado, Ayuso no solo ha tenido que lidiar con quienes dudan de su ejemplaridad tanto como su ex amigo Pablo Casado, sino con la propia derecha. Hay quien también ha traído a colación aquel comunicado de prensa que Primavera Sound emitió tras el 1-O, cuando gobernaba Rajoy y la policía trató a palos los intentos de referéndum. El Primavera Sound se posicionó entonces en favor de «los activistas catalanes» y de «la democracia», instando “al debate y a la expresión serena, cívica y pacífica”, es decir, al diálogo por el que no apostó el PP.

Más feo aún, hay quien recuerda la vinculación entre Arganda del Rey y la trama Gürtel a través del exalcalde de la localidad Ginés López (Partido Popular), que dimitió en 2009 por su imputación. El Confidencial publicaba en 2020 un reportaje sobre el fiasco de la Ciudad del Rock de Arganda del Rey, afectada por la corrupción, la crisis económica de 2008, y las malas comunicaciones con la capital. Esperemos que esta vez se gestione el evento de mejor manera en una Comunidad de Madrid gestionada por el mismo partido desde hace 26 años, y muy necesitada de propuestas artísticas como esta.

Grandes noticias: El @Primavera_Sound 2023 formará parte de esta nueva etapa ilusionante que vive Madrid. Cada vez son más los proyectos culturales, gastronómicos o turísticos que eligen esta región libre, abierta y pujante.https://t.co/VsZq2Gqfhs — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) February 23, 2022

14/10/2019 – Comunicado por parte de la organización del Primavera Sound.

Esto es lo que traemos a Madrid. pic.twitter.com/yuyn2kmRzJ — Alfredo Martínez (@AlfredoMartnezR) February 23, 2022

Oye guapi, a ver si me das un contratito, bajo mano, aunque sea para vender las palomitas y las cervecitas, con una comisioncita de 55.000€ ya me apaño — toño naval (@tnaval6) February 23, 2022

Sabes si tu hermano vende centradas??? — Ana (@Marina25302477) February 23, 2022

Asegúrese pf de que en ningún amigo o familiar del gobierno de Madrid o Ayuntamiento se lucre. Las empresas serias quieren entornos de negocio serios y honestos. Aunque hace tiempo que se echan en falta en esta Comunidad, ética y estéticatica se valoran en los negocios — Juan S. Alvarez (@JSALVARI) February 23, 2022

Tu hermano cuánto se lleva? Se mete a representante de músicos o cómo va la historia? — Luis Flores (@ChimpGorillaVet) February 23, 2022

Le has dado ya a tu hermano el contrato de altavoces, el de las casetas de servicios y la explotación de los bares??? Aprovecha, total, como a ti no te pasa nada…….. — RAIVAN 🇸🇳🇸🇳🟣🟣⚪⚪🇸🇳🇸🇳 (@ivan_raivan) February 23, 2022

El escenario lo montará la empresa de tu primo. La seguridad la llevará la empresa de tu tía. El catering lo servirá la empresa de tu cuñado. Y ya veremos si el artista principal no es Nacho Cano. — PollastreNuclear (@Zaseator) February 23, 2022

Eso, eso, queremos que nos robes ¡¡¡ pic.twitter.com/E0bnkjE4Ti — RULO SALY (@SalyRulo) February 23, 2022

Grandes noticias: que tu medico de cabecera no te de cita dentro de 2 semanas, que tu traumatólogo dentro de 8 meses o tu psicólogo dentro de 2 años.

El karma siempre cobra — cristinabi (@cristinabircu) February 23, 2022

Cuidado con las carteras en Madrid, hay un clan que se queda con dinero público!!! — Avelasvir (@Avelasvir1) February 23, 2022

Isabel, llevo 12 años fuera de Madrid y tú, estás construyendo un Madrid fantástico al que me están dando ganas de volver, habla con mi mujer y nos vamos para allá. ;P — La Saeta (@opinador1943) February 23, 2022