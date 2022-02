Hercules & Love Affair ha anunciado que su nuevo disco sale el 17 de junio. ‘In Amber’ llegará cinco años después del notable ‘Omnium‘ con la particularidad que ANOHNI ha formado parte de la composición de las canciones de manera relevante.

Andy Butler y ANOHNI han escrito juntos «buena parte» de este trabajo en palabras del líder de Hercules & Love Affair, pero se desconoce si también ha participado en la grabación de voces, pues el tracklist no se ha dado a conocer por el momento. No hay que olvidar que ANOHNI es intérprete de la canción más famosa de la banda, ‘Blind’ (entonces firmaba como Antony and the Johnsons), y tampoco que volvió a colaborar con «Hercules» en un remix de ‘Raise Me Up’ publicado en 2019.

‘Grace’, el primer adelanto de ‘In Amber’, incluye a ANOHNI en los créditos de composición, pero no es ningún rompepistas. La canción llega marcada por el sonido de una diáfana melodía de piano y alberga un punto afrobeat en el ritmo de tambores y punteos de guitarra, pero sobre todo transmite una atmósfera de calma y serenidad más próxima en realidad a The xx, mientras en la letra Andy clama no necesitar permiso de nadie para ser quien es.

‘In Amber’ contará también con las colaboraciones de Budgie de Siouxsie and the Banshees, la cantante islandesa Elin Eyþórsdóttir y el multiinstrumentista Reinhard Vanbergen, y el videoclip de ‘Grace’ se estrenará oficialmente en Youtube esta tarde a las 16 horas.





