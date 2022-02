Ucrania pide que se impida a Rusia participar en Eurovisión

Tras el inicio del ataque armado esta madrugada, la televisión pública ucraniana ha pedido a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) que corte todas las relaciones con los medios de comunicación rusos, incluido el derecho a participar en el Festival de Eurovisión este mes de mayo. La Radiotelevisión Pública de Ucrania (UA:PBC) afirma que los canales rusos Channel One y VGTRK han participado en la propaganda del Kremlin, y sus acciones van en contra de los valores de Eurovisión y de la UER.

No es la primera vez que se crea tensión sobre Eurovisión entre los dos países. En la edición de 2017 celebrada en Kiev, por ejemplo, Ucrania prohibió a la representante rusa Yulia Samoylova asistir al festival por haber estado en Crimea, la península que se anexionó a Rusia en 2014. Asimismo, hace unos días la representante ucraniana renunció a acudir a Turín por el escándalo relacionado con un viaje que hizo a Crimea.

Por otro lado, en Twitter, The Weeknd ha pospuesto una gran noticia que tenía que dar hoy a consecuencia del inicio del ataque ruso, dando su apoyo y rezando por la seguridad de todos:

unfortunately i’m just now seeing what’s happening with the conflict and will pause on tomorrow’s announcement. i pray for everyone’s safety. 🙏🏾

— The Weeknd (@theweeknd) February 24, 2022