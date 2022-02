Doja Cat y Tyga cantan entre cueros y arneses en ‘Freaky Deaky’

El pop sigue vivo con Doja Cat. La rapera ha colaborado en ‘Freaky Deaky’, una canción de Tyga que ha salido a la luz hoy, pero más bien parece que es Tyga el invitado en el single porque el tema no puede sonar más a Doja. Otra producción de Dr. Luke y Mike Crook junto a Ryan Ogren que te sumerge en el universo sexy de Doja Cat, esta vez entre cueros y arneses.

“He conseguido el espejo para el techo, te apetece complacerme” dice el estribillo de ‘Freaky Deaky’, donde Tyga se acerca a casa de Doja mientras ambos describen las ganas que tienen de meterse juntos a la cama. La canción cumple la función de un tema pop de Dr. Luke porque engancha, sobre todo en el estribillo, y está a la altura de ‘Juicy’, la colaboración entre ambos incluída en el álbum ‘Hot Pink’ de Doja.

En el videoclip del single, Doja Cat ofrece un espectáculo de lencería y posturas mientras seduce a Tyga, atado a una montaña rusa sin poder hacer más que admirarla desde su puesto. Al final, la fantasía de juguetes sexuales, esposas y fetiches no es más que un sueño de Doja , pero en ese sueño nos ha faltado ver la piel de Tyga, que no se quita ni el jersey. Una vez más, la parte masculina decide no sexualizarse ni lo más mínimo.



