Salvatge Cor es una banda de Mallorca que cuenta con dos álbumes publicados, ‘Hi ha gent que entra dins la teva ÀNIMA i ja no en sortirà mai més’ (2018) y ‘bruixes’ (2019). El tercero, ‘CRUÏLLA’, verá la luz esta primavera a través del sello barcelonés Magic in the Air, con el apoyo de un single llamado ‘com estimar un mirall’ en el que hoy nos detenemos.

El grupo liderado por Llorenç Romera Pericàs ha demostrado no querer encasillarse en ningún sonido, y si su primer disco navegaba por las coordenadas de rock lo-fi de grupos como Car Seat Headrest, el segundo rebajaba la intensidad para asentarse en un sonido más propio de Alvvays o Deerhunter, dos de las influencias reconocidas de la banda. En ambos trabajos el folk también ha estado muy presente, y este es el sonido que trae ‘com estimar un mirall’.

El primer single oficial de ‘CRUÏLLA’ ha llegado tras el lanzamiento de un tema de sonido bedroom-pop llamado ‘Cap a la llum’ que no pertenece al nuevo disco pero sí «anticipa el nuevo sonido de Salvatge Cor». ‘com estimar un mirall’ explora la fusión de folk y vocoders abanderada por Bon Iver, uno de los artistas más influyentes para las nuevas generaciones incluso a día de hoy; y lo hace en una composición de carácter mediterráneo en lo melódico, que va de menos a más de la manera más sutil posible.

La canción alude a un reflejo en el espejo, como metáfora de las similitudes entre hombres y mujeres, y la letra clama que «sabes que somos iguales, tan fuertes como frágiles, tan tozudos como dóciles». El videoclip representa la misma dualidad en un rodaje plano-secuencia, con la playa de Es Trenc de Mallorca de telón de fondo, durante un atardecer. Llorenç i Clara representan a Orfeo y Eurídice, protagonistas de la historia de amor más antigua, en una pieza audiovisual que reflexiona «sobre los múltiples reflejos de unx mismo y sobre lo líquida que puede llegar a ser la frontera entre lo femenino y lo masculino».

Salvatge Cor es una de las propuestas nacionales que has podido escuchar en la playlist Sesión de control que renovamos cada miércoles con las novedades que deja cada semana la música hecha en España y Latinoamérica.