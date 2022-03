Una banda de reggae demanda a Dua Lipa por supuesto plagio de ‘Levitating’

Artikal Sound System, una banda de reggae de Florida, ha demandado a Dua Lipa y a su sello por supuestamente plagiar su tema ‘Live Your Life’ en ‘Levitating‘. ‘Live Your Life’ salió en 2017 y el grupo está convencido que Dua Lipa y su equipo de escritores la escucharon antes de componer ‘Levitating’ y procedieron a fabricar una «copia exacta» de su canción.

En el documento obtenido por TMZ, Artikal Sound System no ofrecen razones por las cuales creen que ‘Levitating’ es un plagio de ‘Live Your Life’, aunque de llegar el caso a los tribunales, tendrían algún que otro argumento de relativo peso: el parecido de ambas canciones es bastante evidente, no solo en el tipo de acordes usado, sino también en el uso de vocoders y en la energía que transmiten. No obstante, tampoco ‘Live Your Life’ es la canción más original que se ha escuchado, dada su inspiración en el disco-funk clásico.

Sin embargo, la demanda de Artikal Sound System no tiene por qué tener nada que ver con un deseo de proteger la dignidad artística. De ganar ellos el pleito lo más probable es que sus nombres sean añadidos a los créditos de composición de ‘Levitating’, lo cual les proporcionaría una estabilidad económica con la que ahora mismo solo puede soñar una banda desconocida. Y ni Dua Lipa ni su equipo probablemente lo fueran a notar en el bolsillo.

No sería la primera vez que uno o más autores son añadidos a los créditos de composición de una canción popular a posteriori por parecidos en muchos casos cuestionables. Ahí están los casos de ‘Shape of You’ de Ed Sheeran y ‘No Scrubs’ de TLC, ‘Stay with Me’ de Sam Smith y ‘I ‘Won’t Back Down’ de Tom Petty, ‘TOY’ de Nétta y ‘Seven Nation Army’ de The White Stripes o ‘good 4 u’ de Olivia Rodrigo y ‘Cruel Summer’ de Taylor Swift.

Tras su publicación en marzo de 2020 (en el disco ‘Future Nostalgia’) y tras el lanzamiento del remix con DaBaby en octubre de ese mismo año, el éxito de ‘Levitating’ continúa hasta bien entrado 2022: es ya un hit colosal del tamaño de ‘Don’t Start Now’ y su mecha aún no hace amagos de apagarse: ahora mismo es la 33ª canción más exitosa en todo el mundo 16 meses después.