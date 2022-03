Una de las canciones que has podido escuchar recientemente en nuestra playlist “Ready for the Weekend” y también en “Sesión de Control” es el tema colaborativo de Pehuenche junto a Carlos Sadness. ‘Brillando’ es hoy nuestra “Canción del Día”.

‘Brillando’ es una gran canción de supervivencia en la que el artista mexicano comienza “llorando”, pero solo para levantarse después, con frases de autoafirmación como “hallé mi propia voz”, “he aprendido hoy de mí” y “llevo mi rumbo y voy contigo o sin ti”. El tema, guiado por un teclado Rhodes o similar, se va creciendo mientras repite el estribillo “ya seguirás andando / ya seguirás brillando”, llegando a una euforia de vientos en su última parte, que ni ‘All You Need Is Love’ de los Beatles. El falsete de esos últimos segundos contribuye a esa sensación total de clímax final.

Pehuenche, sobrenombre de Rafael Mesa, es un artista influido por la música popular mexicana, el pop-rock de los 90 y el folk de los 60. En muchas ocasiones, como en ‘Apasionadamente’ con Mel Muñiz, se sumergía más bien en la tradición, repitiendo después colaboración en el tema titulado ‘Eso’. Sin embargo, otros producciones como ‘Dos amantes’ suenan a medio camino de la canción melódica, la música disco y la psicodelia de unos Tame Impala, presentando un sonido más actualizado que va a encantar, por ejemplo, a los millones de seguidores de Mon Laferte.

De momento, ha publicado un EP llamado ‘Vendaval’, donde aparecía el bolero ‘Sin tu querer’, así como varios temas sueltos, concentrando sus mayores seguidores en México DF y Buenos Aires, pero siendo Madrid ya la 3ª canción que más le mima. Este año llegará su álbum debut de la mano de Nacional Records.

Su sello anuncia que ese disco que aguarda estará producido por Uriel Herrera (Natalia Lafourcade, Flor Amargo, Silvina Moreno), incorporando diferentes sonidos como el bolero, el huapango y la fusión de rock-pop-folk de los 70s con las raíces veracruzanas.





