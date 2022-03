KÅRP representan el «sonido del caos global» inspirándose en The Knife

KÅRP es, desde Gotemburgo, la banda liderada por Anna-Maria Lundberg, que lleva publicando música desde hace unos 5 años, cuando debutara con su single ‘Therapist^2’, a la postre incluido en su primer álbum. Bajo el imaginativo título de ‘Album 1’ (2019), el largo de 9 pistas y media hora incluía temas como ‘Freak Smile’ y ‘Kuiper Belt’, que llevaron a KÅRP a ganar un premio a mejor álbum de synth-pop en Suecia, recibiendo comparaciones con The Knife.

Lo nuevo va a ser un tríptico de EP’s a lo largo de este 2022, del que se ha extraído un single llamado ‘It Looks Bad’ que ha ganado recientemente el JNSP Song Contest de nuestros foros, presentado por el usuario 20thcenturyboy. Se trata de la música que han grabado durante la pandemia y que por ello, según su propio relato, por tanto retrata el sonido del apocalipsis. ‘It Looks Bad’ es nuestra Canción del Día hoy.

El EP ‘Kris’, que ya está disponible al completo, contiene momentos tenebrosos y otros en los que la sombra trata de encontrarse con la luz. Este ‘It Looks Bad’ es uno de los más oscuros pese a la vida que insuflan en el tema esos teclados tan The Knife que directamente parecen sampleados, si bien perfectamente aptos para estos tiempos que nos ha tocado vivir. Ellos lo definen así: «It Looks Bad’ es el retrato del mundo ardiendo, y de cómo nuestra generación tiene cero fe en el futuro. Es sobre cómo las cosas que te son cercanas son las que importan cuando el mundo se desmorona. Si es que algo importa. Vemos brutalidad policial, pandemia, nazis en el Parlamento Europeo, incendios forestales, George Floyd. Estamos jodidos. Pinta mal, por decirlo claro».

En el tema, las voces distorsionadas quieren ser «la representación sónica del caos global». Los 3 EP’s que se avecinan representan respectivamente «el caos, el silencio y el orden del nuevo mundo», por lo que es de esperar que los siguientes EP’s traigan mensajes un poco más optimistas.



