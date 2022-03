Florence + the Machine publica hoy nuevo single, ‘Heaven is Here’

Florence + the Machine ha anunciado que hoy lunes verá la luz ‘Heaven is Here’, el segundo avance de su próximo álbum de estudio. El primero, ‘KING’, ha sido Canción Del Día recientemente en el site, y acaba de entrar en el top 40 de JENESAISPOP gracias a las votaciones de los lectores, directo al número 3.

Explica Florence que ‘Heaven is Here’ es «la primera canción que escribí en confinamiento, después de un largo tiempo en que no pude acudir al estudio». Señala que «quería hacer algo monstruoso, y este clamor a la alegría, la furia y el luto es lo primero que me salió».

«Con los estudios de danza cerrados», apunta Welch, «empecé a soñar con un día hacer una coreografía para la canción, y (‘Heaven is Here’) es una de las primeras piezas de música que he hecho con la danza contemporánea en mente».

Canción y videoclip podrán escucharse a partir de las 16.00 de la tarde, 17.00 hora española, ha confirmado la propia Florence.