Florence + the Machine comparte un adelanto del vídeo de ‘KING’

Florence + the Machine ha adelantado en Youtube un fragmento del vídeo de ‘KING’, el «capítulo 1» de un nuevo proyecto que ya ha empezado a desvelar en su página web, en la que pueden verse 15 cartas del tarot colocadas del revés a excepción de la primera, que lleva precisamente el nombre de ‘King’.

Comienzan a emerger datos acerca de un posible regreso de Florence + the Machine que no puede ser solo posible cuando la artista está confirmada en el cartel de Mad Cool de este año: es cabeza de cartel de la jornada del sábado 9.

La pista más visible que dirigía hacia el regreso de Florence era la aparición en las calles de Londres de un póster gigante con una imagen nueva de la artista, con diseño de carta del tarot, en el que Florence aparece con su habitual cabello pelirrojo.

- Publicidad -

La imagen es obra de la fotógrafa Lillie Eiger, quien daba más pistas acerca del (posible) retorno de la autora de ‘High as Hope’. Ha mostrado efectivamente una carta de tarot con dicha imagen impresa, en la que puede leerse la palabra «KING» a pie de página. El sobre rosa en el que Eiger introduce la carta hace referencia a un «capítulo número 1».

A los foros llegan más rumores: el single saldría esta misma semana y el disco en mayo, que llevaría un título inspirado en la década de los 80 y contaría con hasta ocho ediciones de vinilo.

- Publicidad -

Por último, un usuario de Popjustice adelanta parte de la supuesta letra de ‘King’: «We argue in the kitchen about whether to have children / About the world ending and the scale of my ambition / I am no mother, I am no bride, I am king». Seguiremos informando…



Chapter 1

King Coming soon… (Via Lillie Eiger) pic.twitter.com/UDJkQgLvz5 — The Florence + the Machine Fan Club (@FATMFanClub) February 20, 2022