Florence + The Machine, Queens Of The Stone Age, Haim y Nathy Peluso, nuevas confirmaciones para Mad Cool 2022

El festival Mad Cool anuncia las nuevas confirmaciones para la edición de 2022. Entre ellas destacan Florence + The Machine, Queens Of The Stone Age, Haim, Glass Animals, Nathy Peluso, Flume, Natos y Waor y Chvrches, que presentarán su disco último ‘Screen Violence’. A estos nuevos nombres se unen también Arlo Parks, La M.O.D.A. o St Woods.

Además se añade un día más de conciertos, de forma que acaban siendo cinco días de festival desde el miércoles 6 de julio hasta el domingo 10 de julio de 2022 para celebrar las cinco ediciones.

Con la confirmación de Florence + The Machine, Haim y Nathy Peluso, la organización del Mad Cool se desquita de un cartel eminentemente masculino en el que estaban de headliners hasta el momento Metallica, Imagine Dragons, Faith No More y Kings of Leon.

