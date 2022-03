Licus desaprende la masculinidad tóxica en ‘Quan era un Humanoide’

Entre las canciones que os hemos presentado en la playlist de pop nacional Sesión de Control durante las últimas semanas, está el nuevo single de Licus, un joven artista curtido en una coral, luego en una batucada y más tarde en bandas de versiones de «street markets, fiestas universitarias, pubs o fiestas de barrio». Tras haberle pegado por tanto lo mismo al reggaetón que al funky, en su nueva carrera en solitario recuerda más bien los tiempos en que aprendió a tocar la guitarra a los 8 años, y el teclado a los 16. Lo suyo ahora es muy intimista y cita entre sus referentes a Els amics de les arts, Pau Vallvé, Judit Nederman, Manel o Blaumut.

‘Quan era un Humanoide’, hoy nuestra «Canción del Día», es una delicadeza de guitarra, piano y voz que, aunque solo sea por su título, subconscientemente nos lleva a territorios más electrónicos, como podría ser el synth-pop (el nombre de la canción podría haber sido de Aviador Dro o luego de algún proyecto de Jabalina, de hecho hubo uno llamado Humanoid) o incluso la indietrónica. Esta podría haber sido una maravillosa producción de The Postal Service.

Pero Licus en este caso prefiere quedarse en lo minimal, en parte porque cuenta con una melodía preciosa que apela a los tiempos en que él «era humanoide». Lo humano en contraposición a un ser que «no siente miedos, ni penas, ni tristeza». Licus contrapone amor y robótica en una canción de amor («Ahora que ya no estamos juntos me siento roto y lo echo de menos») en lo que podría ser una canción inspirada en ‘Blade Runner’.

Sin embargo, el artista explica en nota de prensa que en verdad el tema no habla de robots sino «sobre el aprendizaje en la descostrucción de la masculinidad». Declara, como podéis consultar en la web de Acqustic, la comunidad musical a la que pertenece: «Permitirse escapar de esa idea y vivir una vida emocional más sana, fuera de la obligación social de ser siempre fuerte, creo que es un paso muy necesario para evitar muchas de las conductas de género insanas que se dan».

El «humanoide» para él es «algo que tiene forma de humano, pero no lo es por el hecho de tener una coraza sentimental infranqueable». De ahí frases como «De emociones oía hablar / los sentimientos normales me eran extraños / pero me era fácil vivir en un bloqueo constante», o de ahí que al final del vídeo se quite la careta para concluir: «ahora que soy persona me siento desnudo».

El artista tiene 5 temas subidos a las plataformas de streaming, destacando la aceptación de ‘Can Rampoina’, una canción de amor surgida del confinamiento, cuando decidió irse a vivir con una amiga que no quería estar confinada sola, aquello terminó en romance, y la canción fue escrita el primer día que ella ya no vivía en aquella casa. Menos interesante es el optimista tema en inglés ‘Call for Good People’. El estilo de «Humanoide» o ‘L’Alfred’ parece el terreno en el que se siente más cómodo y más puede transmitir.