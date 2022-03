The Smile se mimetizan con Radiohead en ‘Skrting On The Surface’

Lo de The Smile no lo vimos venir: desconocíamos que espíritus tan inquietos como Thom Yorke y Jonny Greenwood -junto a Tom Skinner de los estupendos Sons Of Kemet– tenían la «inquietud» de volver a hacer rock. Eso fue lo que sucedió con su primer single ‘You Will Never Work in Television Again’.

El segundo single de la banda, llamado ‘The Smoke’, era mucho menos agresivo. Recordaba un poquito a la era ‘The Bends’, a los tiempos de la jazzie ‘Talk Show Host’, que ejerció de cara B de una de las grandes obras maestras de Radiohead, ‘Street Spirit (Fade Out)’. El tercer sencillo que conocemos de este improbable proyecto no es rockero, sino que vira ya abiertamente hacia el sonido de los últimos Radiohead.

De hecho, ‘Skrting On The Surface’ es una composición que los fans de Radiohead conocen muy bien porque Thom Yorke ya llegó a presentarla durante una gira de Atoms for Peace, siendo después interpretada por Radiohead al completo durante la gira de 2012. Es una práctica habitual en la banda principal de Thom Yorke, acostumbrada a retorcer viejas maquetas a las que cuesta encontrar un lugar.

Esta es casi estrictamente punteada en este caso, dejando cada vez más paso a los excelentes metales, fondo adecuado para una letra que habla sobre «bordear la superficie», y de hecho morir en ella. Vuelve el verbo «desaparecer» por parte de los autores de ‘How to Disappear Completely and Never Be Found’, y ahí ya el parecido con lo que transmitía ‘You Will Never Work in Television Again’ es pura coincidencia. Pensábamos que Radiohead querían desquitarse de drama con The Smile -desde el mismo nombre del grupo-, pero ahora ya solo parece que lo que quieren es desquitarse de la presión de utilizar la etiqueta Radiohead.

Podemos deducir que el tema habla sobre la falta de hondura de la vida moderna, si bien el vídeo minero abre nuevas posibilidades: ¿qué mejor espacio para reflexionar sobre una superficie? Y es que ‘Skrting On The Surface’ se presenta con un vídeo que fue rodado en 16 mm en blanco y negro (nada que ver con la portada del single) por el guionista y director ganador de un BAFTA, Mark Jenkin, en las profundidades de la mina de estaño en desuso de Rosevale, en Cornualles, Reino Unido. En sintonía con el carácter experimental de la banda, ha sido revelado a mano en el agua de la mina.