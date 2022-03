Rex Orange County se apunta su primer número 1 en UK

Alex O’Connor, o lo que es lo mismo, Rex Orange County, se acaba de apuntar su primer número 1 en las islas británicas con la edición de su cuarto álbum ‘Who Cares?‘, que incluía temas como ‘Keep It Up’, que en enero pasaba por nuestra sección «Canción del Día».

Se trata del primer número 1 en su país para Rex Orange County, si bien hay que apuntar que el anterior, el notable ‘Pony’, fue un «sleeper». Sólo llegó al top 5 pero terminó certificado como disco de plata por la venta de 66.000 unidades gracias sobre todo a la buena aceptación de ’10/10′, que como indica la Official Charts Company, fue muy apoyada por Radio 1. La OCC tiene el divertimento de recordar que el primer disco del artista, ‘Bcos You Will Never Be Free’, solo llegó al puesto 147 y ha vendido en UK 21.000 unidades, mientras el segundo ‘Apricot Princess’ solo llegó al puesto 193, si bien está a punto también de conseguir el disco de plata, pues ha vendido exactamente 55.480 copias.

Este nuevo, ‘Who Cares?’, llega al número 1 con 18.089 unidades vendidas durante los 7 primeros días. Entre ellas 8.809 han sido en CD, 5.238 en vinilo, 773 en cinta, 347 en digital tipo iTunes y 2.922 copias proceden de los puntos de streaming.

Los suecos Ghost han quedado en el número 2, mientras Bryan Adams llega al puesto 3 y Franz Ferdinand están en el puesto 7 con su recopilatorio ‘Hits to the Head’.





