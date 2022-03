Will Butler abandona Arcade Fire

Cuando solo han pasado unos días desde la edición de ‘The Lightning I, II‘, el primer avance del nuevo disco doble de Arcade Fire, Will Butler ha anunciado que ha abandonado el grupo. El miembro más popular después de Win y Régine y hermano del primero dice que después de 20 años las cosas han cambiado y ya no se siente igual, aunque su marcha es amistosa. Eso sí, ha tenido tiempo de grabar el nuevo álbum llamado ‘WE’.

El comunicado dice: «Me fui a finales del año pasado, una vez terminado el nuevo disco. No hubo ninguna razón espectacular más allá de que he cambiado y la banda ha cambiado a lo largo de casi 20 años. Es el momento de cosas nuevas».

Will Butler dice que está trabajando en un nuevo disco en solitario, y que ya ha confirmado algunos conciertos este verano. Además, está haciendo la música de una obra de David Adjmi, entre otros proyectos. Finalmente, da las gracias a Arcade Fire por haber formado parte de nuestras vidas, las del público. «El grupo todavía es amigo mío y mi familia. Estará por ahí. Nos vemos». Will Butler tiene, efectivamente, una carrera en solitario, que ha desarrollado con álbumes como ‘Policy‘, ‘Friday Night’ y ‘Generations‘.



