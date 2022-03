Arcade Fire detallan su nuevo álbum y estrenan las partes 1 y 2 de ‘The Lightning’

Arcade Fire han publicado su nuevo single, como habían anunciado, en la tarde de este jueves. Se trata de un lanzamiento doble, dividido en dos partes, ‘The Lightning I’ y ‘The Lightning II’, que en realidad parecen las dos partes de una misma canción, una más baladesca y otra más animada, y que el grupo canadiense presenta una seguida de la otra en el videoclip oficial.

Ambas pistas formarán parte de ‘WE’, el nuevo álbum de Arcade Fire, que será doble y sale el 6 de mayo. Co-produce Nigel Godrich, conocido por ser el productor de Radiohead, y el tracklist se compone de apenas 7 pistas. Arcade Fire aseguran que el álbum representa «un ejercicio en contención» para ellos pese a ser doble.

Side I:

01. Age of Anxiety I

02. Age of Anxiety II (Rabbit Hole)

03. End of the Empire I-IV

Side WE:

04. The Lightning I, II

05. Unconditional I (Lookout Kid)

06. Unconditional II (Race and Religion)

07. WE



‘WE’ verá la luz cinco años después de ‘Everything Now’, y aunque hace dos años ya hablaban de un nuevo trabajo discográfico que estaba en camino -de hecho, Win Butler contó en el podcast de Rick Rubin que había escrito dos o tres álbumes para Arcade Fire en la primera cuarentena- nada de ese trabajo había salido a la luz hasta ahora.

Arcade Fire han llevado a cabo una campaña muy curiosa para anunciar la vuelta de la formación, mandado unas postales que contienen un pentagrama con acordes pintados en colores y la frase “We missed You” (Te hemos echado de menos) a sus fans. Estas postales estaban llenas de misterio y expectación, pero poco después se descubría que esos acordes pertenecen a este nuevo single. En sus redes sociales publicaban la misma carta con un mensaje que dice: “Aquí tenéis los acordes para que sea un poco más fácil tocarla”, refiriéndose a ‘The Lightning I, II’.

Our new song The Lightning I, II comes out on Thursday 2PM ET/11AM PT.

Pre-save: https://t.co/n7uhcMkTGr

Here’s the chords to make it a little easier to play.

WE really missed you⚡️

❤️

AF pic.twitter.com/m4IJ2hZ73t — Arcade Fire (@arcadefire) March 14, 2022

Por otro lado, la banda se ha unido a la comunidad de TikTok y ha compartido un vídeo donde revelan parte del nuevo single a piano. El vídeo puede estar grabado en el escenario del concierto benéfico a favor de Ucrania que celebraron ayer.