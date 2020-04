Arcade Fire dicen que su nuevo disco, 2 años en marcha, ha predicho la situación actual

Arcade Fire han dado las primerísimas informaciones sobre su próximo disco aprovechando que Win Butler, uno de sus integrantes, acaba de cumplir 40 años en pleno confinamiento. Ocasión que él mismo ha recordado en uno de los tres posts de Instagram publicados por el grupo en las últimas horas, y en el que recuerda que cuando cumplió 30 años durante la grabación de ‘The Suburbs‘ se sentía igual de inspirado.

En cuanto al sucesor de ‘Everything Now‘, Arcade Fire han explicado que no está ni remotamente cerca de estar terminado, han pedido “paciencia” por esta razón a sus fans… pero también han perfilado vagamente su contenido, el cual parece haberse adelantado a los acontecimientos actuales. Dice Win que Regine y él llevan “2 años escribiendo”, que la banda llevaba “2 meses grabando” cuando surgió el brote de coronavirus, y que en sus nuevas canciones han estado “explorando temas líricos y musicales que guardan una relación misteriosa con lo que está ocurriendo actualmente”. De hecho, confirman que una de sus composiciones nuevas se llama ‘Age of Anxiety’ y que esta fue escrita “hace un año”. Por este motivo, Will señala que el trabajo del grupo se ha “intensificado” y que está “fluyendo”.

Por otro lado, en otro de los posts, Win ha reflexionado sobre el futuro de la música ante la pandemia. Ha dicho que “aunque esta crisis cambiará o destruirá muchos aspectos de la industria de la música, creo que esta solo fortalecerá la música como forma de arte, (pues) esta nunca ha parecido tan esencial, espiritual e irremplazable”. El futuro nuevo disco de Arcade Fire será el sucesor del polémico ‘Everything Now’, que dividió a crítica y público pero dejó dos hits como ‘Everything Now’ y ‘Put Your Money on Me’, además de directos igual de espectaculares que siempre como los vividos en nuestro país.