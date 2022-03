Fontaines D.C. y el akelarre del que no pueden escapar en ‘Skinty Fia’

Justo a un mes de que Fontaines D.C. publique su tercer álbum de estudio ‘Skinty Fia’ y un día después de que hayan terminado su pequeña gira por nuestro país, la banda irlandesa ha lanzado un nuevo adelanto de lo que podremos escuchar en el disco: el tercer single que lleva el mismo nombre del LP, ‘Skinty Fia’. Este nombre proviene de un dicho irlandés que significa “la condenación del ciervo”, y la canción juega con la idea de una relación sentimental que está condenada al fracaso, maldita desde el primer instante.

Como ya es habitual, la banda post-punk ha vuelto a trabajar con el productor Dan Carey en este tema, pero esta canción se distingue de los anteriores dos singles ‘Jackie Down The Line’ y ‘I Love You’ en lo amenazador, turbio y siniestro que suena, creando un ambiente oscuro entre sintetizadores, guitarras y percusión agresivas. La voz de Grian Chatten es un elemento más en esta puesta en escena que transporta al sufrimiento y amargor de una pareja sin remedio. Su voz se mantiene en la seriedad, la sinceridad y el odio.

Esta relación atravesada por el alcohol, las drogas, los celos y la paranoia se basa en la recriminación ciega del uno al otro, pero ninguno de los dos es capaz de ceder o hacer algo por arreglar los problemas que los están hundiendo. “¿Mientes por los dientes o lo pagas por la nariz?” y “Cuando tu lengua hable más claramente” son algunos de los reproches que el cantante dedica a su pareja: parece que no hay nada que pueda hacer que esto termine con un final feliz, entre frases como “Te odiaba desde el principio” y “Ella dice “No estoy de acuerdo en nada” y yo digo “yo tampoco””.

El videoclip del single eleva la canción a un mundo de fantasía tenebroso. La historia tiene lugar de noche, en una fiesta dentro de un castillo aparentemente medieval, en medio del prado irlandés más oscuro. En la fiesta la gente parece estar poseída, rodeada de personajes disfrazados, miradas de locura, un akelarre, y más referencias al ciervo. Chatten hunde sus penas en lo que parece ser su principal problema, y no encuentra el camino para huir de esa tortura.

A la espera de escuchar el resto del álbum, ‘Skinty Fia’ es el single que parece dar identidad a todo el conjunto del CD, un trabajo amenazador y determinante. El tema recoge su nombre del título del disco, y la propia portada del álbum contiene un ciervo. Además, el rojo de la portada es el color por antonomasia para transmitir la idea de peligro y esa fuerza que tiene la canción.



This is Skinty Fia. The album we’ve been waiting to share with you for pretty much a year.

Sorry it’s not disco, we lied. It’s an album of terrible lows and even worse highs. We love yous all. Fontaines D.C. xhttps://t.co/jZcEKiUmmb pic.twitter.com/lrgmcFRmUv

— Fontaines D.C. (@fontainesdublin) January 11, 2022