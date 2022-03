Beabadoobee anuncia un segundo disco tras la buena aceptación del primero, ‘Fake it Flowers‘. Se llama ‘Beatopia’, advirtiendo que se pronuncia «Bay-A-Toe-Pee-Uh», y saldrá el 15 de julio. La nota de prensa advierte que «Beatopia es un mundo fantástico pero profundamente personal que se formó en la imaginación de una beabadoobee de 7 años y ha estado con ella desde entonces».

El primer single, el guitarrero ‘Talk’, viene acompañado de un vídeo dirigido por Alexandra Leese y Luke Casey. Cuenta con 150 de los mayores admiradores de Bea y su círculo cercano de amigos. Según su sello en España, define ‘Talk’ así: «después de mi primer álbum, estaba obsesionada con el martes porque pensé que era la mejor noche para salir, no demasiado caos pero sí lo suficiente para pasar un buen rato».

Continúa: «Por lo general, se trata de hacer cosas que no son necesariamente saludables o buenas para ti, pero que no puedes evitar darte el gusto. Es como ese sentimiento inevitable que tienes, no puedes deshacerte de él y sabes que es malo, pero realmente lo amas y es lo que sea, así que lo haces de todos modos».

Music As Usual asegura que estamos ante «el trabajo más impresionante de Bea hasta la fecha», pues entre sus 14 canciones encontraremos «rock difuso, a la cantautora clásica, psicodelia, el emo del medio oeste y el pop absoluto, sin dejar de ser innegablemente ella misma en todo momento». Entre las cosas que llaman poderosamente la atención, la colaboración de PinkPantheress en una de las últimas pistas. La cantante centrada en la recuperación del drum&bass y el jungle de los 90, publicaba uno de los mejores discos de 2021, ‘to hell with it‘, totalmente ajeno a lo que entendemos por el sonido Beabadoobee. Veremos qué ha salido de ahí.

01 Beatopia Cultsong

02 10:36

03 Sunny Day

04 See You Soon

05 Ripples

06 The Perfect Pair

07 Broken CD

08 Talk

09 Lovesong

10 Pictures of Us

11 Fairy Song

12 Don’t Get the Deal

13 Tinkerbell Is Overrated [ft. PinkPantheress]

14 You’re Here That’s the Thing