Perfume Genius anuncia ‘Ugly Season’

Hace 3 años, Perfume Genius y la coreógrafa Kate Wallich unieron fuerzas para crear un show de danza y música en el que volvió a florecer el lado experimental de Genius. Ahora, esta obra está lista para ver la luz en forma de disco, y el 17 de junio se podrá escuchar en todas las plataformas ‘Ugly Season’. Además, el lanzamiento del álbum lo acompañará un cortometraje de la mano del artista visual Jacolby Satterwhite.

La música de ‘Ugly Season’ se escribió como acompañamiento de la pieza de danza inmersiva de Perfume Genius y la coreógrafa Kate Wallich, ‘The Sun Still Burns Here’. En 2019, el artista compartió públicamente dos de las composiciones del proyecto de danza: ‘Pop Song’ y ‘Eye in the Wall’, la que Pitchfork describió de manera muy acertada así: «Es el sonido de la euforia de la pista de baile, el color de las luces que parpadean mientras te mueves entre la multitud, el tacto de la piel húmeda y cálida contra la de los demás».

El 17 de junio se les unirán a estas dos canciones el resto de temas, y juntos conformarán el álbum producido por el propio Perfume Genius y Blake Mills, colaborador habitual del artista. La precompra del disco está ya disponible aquí.

1.-Just a Room

2.-Herem

3.-Teeth

4.-Pop Song

5.-Scherzo

6.-Ugly Season

7.-Eye in the Wall

8.-Photograph

9.-Hellbent

10.-Cenote





