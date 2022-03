El cuerpo de Taylor Hawkins contenía diez tipos de droga distintas

Foo Fighters comunicó este viernes a través de sus redes el fallecimiento de su batería Taylor Hawkins. Tenía 50 años. No se han hecho esperar los homenajes y pésames de amigos y compañeros como Coldplay, Miley Cyrus, Stevie Nicks, Lyam Gallagher o Stereophonics. Además, un informe toxicológico ha determinado que el cuerpo contenía 10 drogas distintas a la hora de la muerte.

Taylor fue hallado muerto en su habitación del hotel Casa Medina, en Bogotá, momentos antes de que Foo Fighters tuviesen que actuar en el festival Estéreo Picnic como cabeza de cartel.

La banda comunicó: «La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro querido Taylor Hawkins. Su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán con todos nosotros para siempre. Nuestro corazón está con su mujer, sus hijos y su familia. Pedimos que su privacidad sea tratada con respeto en estos momentos tan inimaginablemente difíciles».

Dos días después de la pérdida del batería, una prueba de toxicología de su orina revela la presencia de 10 drogas distintas en el cuerpo de Taylor. Según informa TMZ, entre estas sustancias se encuentran opiáceos, marihuana, antidepresivos tricíclicos y benzodiacepinas.

La industria musical se encuentra de luto tras la noticia, y no han faltado muestras de cariño desde todos los puntos del planeta. Stevie Nicks, gran amiga del batería, ha escrito un poema en su honor que acompaña con unas bonitas palabras “Tenía un enorme corazón y una espléndida sonrisa. Cuando entraba, todo el mundo lo miraba. Cuando se iba, todos nos quedábamos tristes”.

El mismo día de su fallecimiento, Coldplay le dedicó la canción ‘Everglow’ en un momento lleno de emoción y lágrimas contenidas. Miley Cyrus también ha dedicado su concierto de Lollapalooza en Brasil a Taylor Hawkins, donde tenía previsto actuar Foo Fighters. Además, Liam Gallagher ha interpretado el hit de Oasis ‘Live Forever’ en honor a Taylor, y Stereophonics ha cantado una cover de ‘Best Of You’ en su memoria.

Taylor Hawkins entró en Foo Fighters en 1997, a la altura del segundo disco, en sustitución de William Goldsmith, que había ejercido de batería durante 2 años. Dave Grohl le contactó en aquel momento como batería de la gira de Alanis Morissette tras una recomendación. De hecho había llegado a aparecer en varios videoclips de ‘Jagged Little Pill’, en concreto ‘You Oughta Know’, ‘All I Really Want’ y ‘You Learn’. Hawkins se ofreció voluntario entonces para ser miembro de Foo Fighters y ha estado en la banda durante 25 años, desde finales de los años 90 hasta ‘Medicine at Midnight‘ (2021).

El artista tenía una modesta carrera en solitario y paralela con proyectos como Taylor Hawkins and the Coattail Riders, y tenía tres hijos. En 2001 fue noticia por una sobredosis de heroína.

.@coldplay le dedicó "Everglow" a Taylor Hawkins durante su show en el Estadio BBVA en Monterrey. Chris Martin reveló que justo antes de subir al escenario, la banda se enteró de la triste noticia del fallecimiento del baterista de los @foofighters 😪 pic.twitter.com/FZo9vmoEVD — Sopitas (@sopitas) March 26, 2022

Liam Gallagher dedicating ‘Live Forever’ to Taylor Hawkins tonight at the Royal Albert Hall ❤️ pic.twitter.com/3A6WvsM9sD — Mainly Oasis (@mainlyoasis) March 26, 2022