Doja Cat se disculpa con sus fans paraguayos: «os debo mucho»

Doja Cat ha pedido disculpas a sus seguidores después de la riña que protagonizó la semana pasada contra sus fans paraguayos. Doja, que no actuó en Asunción debido al mal tiempo, no salió a saludar a sus fans cuando la esperaban a las puertas de su hotel, en plena tormenta, y según varios testimonios hizo gala de una actitud soberbia de cara a varios empleados con los que entabló contacto durante su estancia en la ciudad. Cuando sus fans le acribillaron a críticas en Twitter por su comportamiento, Doja asumió una actitud defensiva y llegó tan lejos de anunciar que dejaba la música.

El desencuentro de Doja con sus seguidores ha podido suponer una cura de humildad para la cantante, y la autora de ‘Planet Her‘ así lo ha dado a entender en Twitter, donde se ha disculpado con sus fans en general por no haber mostrado una actitud más generosa con ellos durante su gira latinoamericana. La cantante ha expresado gratitud por los privilegios a los que tiene acceso gracias a su profesión, y después ha manifestado su deseo de cambiar para ser más generosa con los demás.

Doja detalla: «Puedo viajar, comer buena comida, ver a personas nuevas, sonreír, puedo generar recuerdos que siempre he soñado tener, puedo reírme, puedo apoyar a mi familia y a mis amigos, puedo aprender cosas sobre el mundo, y puedo ser generosa con la gente gracias a vosotros. Le debo cosas a la gente. Le debo mucho. Y también me debo a mí misma la oportunidad de abrirme con los demás y ser buena persona. Me debo a mí misma derribar los miedos que no me dejan ensanchar mi corazón. Vine aquí y no he dado suficiente. Debo ser más generosa porque me he dado cuenta de que he estado recibiendo mucho».

En otro mensaje, Doja cita un tuit anterior publicado durante su crisis, en el que pide a sus fans que «no me pidáis una mierda», y recapacita: «aquí no os estoy devolviendo todo lo que me estáis dando». La cantante pide que no se olvide el mensaje pero también que «no os lo toméis demasiado a pecho porque eso no os ayuda a vosotros ni a nadie» y, a sus seguidores, vuelve a brindarles su confianza: «si necesitáis algo de mí no dudéis en pedírmelo».

Más adelante, cuando un fan pide a Doja que no se quite méritos por los espectáculos que está ofreciendo, la cantante señala: «No me estoy quitando mérito. Me dejo el culo trabajando. Lo sé. Es agotador pero no estoy sufriendo por culpa de mis fans. Mi sufrimiento viene de mí misma. Es mi problema y vosotros siempre me ayudáis a solucionarlo con el apoyo que siempre me habéis brindado».

El incidente, que ha dejado titulares divertidos como «Doja Cat sólo estuvo 6 días en Latinoamérica y ya renunció a su carrera», llega así a su feliz final. Ahora queda que Doja desmienta que deja la música aunque… ¿alguien realmente creyó que lo haría?