ABBA se apodera de Ayuso, Casado y Feijóo en El Intermedio

Este fin de semana ha tenido lugar el XX congreso extraordinario del Partido Popular en Sevilla. En él, Alberto Núñez Feijóo se ha proclamado nuevo presidente del PP después de unos meses en los que la inestabilidad ha dominado el partido. Es bien conocida la situación en la que se encontraba el PP hasta este fin de semana, pero para recordarla y aclarar dudas, ya está El Intermedio.

El programa de La Sexta creó el cuarteto musical GenABBA13 y versionó el pasado jueves tres clásicos de ABBA dedicados a cada uno de los tres protagonistas del Partido Popular: Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo. A Casado le tocó la ganadora de Eurovisión ‘Waterloo’: “Vaya bluf, yo que iba a ser el nuevo Aznar. Vaya bluf, ver tanta granja y total para nada”.

Ayuso, por su parte, cantó al ritmo de la bomba disco ‘Gimme, Gimme Gimme’ del álbum ‘Voulez-Vous‘: “La gente lo grita ¡Viva Lady Madrid! Dame, dame, dame el control del partido. Llegará a Moncloa la Trump de Chamberí”. Finalmente, Feijóo tuvo que defender ‘Mamma Mia’, algo que nadie se hubiera imaginado ver jamás: «Me quieren en Madrid no sé muy bien por qué. Tu hora ha llegado, me dijo un barón. Está apañado, eres soso y muy del montón, pero es que no hay nada mejor”.

Además, el programa compartió el divertido making-of del vídeo, antes de que Wyoming se tuviera que apartar por Covid.

💥 ¿Aún no habéis visto los últimos hits de #genABBA13? pic.twitter.com/NY4GRimiMc — El Intermedio (@El_Intermedio) April 2, 2022

