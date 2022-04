Elley Duhé, en el viral del momento que samplea ‘Asturias’ de Albéniz

Cuando creíamos haberlo visto todo, el pelotazo que está pegando la cantante Elley Duhé a nivel internacional sampleando una composición clásica. Sin disco en el mercado, simplemente un chorreo de grabaciones lanzadas entre 2018 y 2021, la cantante ya tenía dos macrohits. Por un lado, ‘Happy Now’ con Zedd. Por otro, ‘Tie Me Down’ con Gryffin. Lo suyo parecía la EDM.

Y ahora suma un tercero con un tema antiguo. Elley Duhé, natural de Alabama pero residente en California, lanzaba en 2020 un tema llamado ‘Middle of the Night’. Su melodía se inspiraba en el clásico ‘Asturias (Leyenda)’ del compositor español del siglo XIX Isaac Albéniz. Un tema que ya había sido usado por The Doors, Iron Maiden o políticamente por Sarkozy, pues su ex esposa Cecilia es bisnieta de Albéniz. Elley Duhé se ha servido del nervio siempre contenido en la adaptación para guitarra de la composición para generar tensión en esta nocturna grabación nueva. Y ahora 2 años después de su edición, ‘Middle of the Night’ está teniendo un gran recorrido.

Sí, habéis adivinado que sucedió gracias a TikTok. La canción ha empezado a escalar posiciones en las listas internacionales y ya es top 20 en el global de Spotify. Mientras pelea por entrar al Billboard Hot 100, ya es top 50 en Reino Unido, además de top 25 en Australia o top 40 en Austria y Alemania. Cualquier cosa podría pasar, pues no puede ser más extrañamente radio-friendly.

Seguro que es, pues, el momento de retomar una carrera que ella misma decía estancada a mediados de 2021 por obra y gracia de la pandemia. En una entrevista en la que aseguraba que lo mismo le apetecía colaborar con Chris Martin que con Céline Dion, Poo Bear y Princess Nokia, Duhé confesaba que muchos lanzamientos estaban en un cajón. De momento, ese último single que ha publicado con los temas ‘Traitor’ y ‘Kids of the Night’, también a medio camino entre lo acústico y el trap son buen pasto para que los fans de ‘Middle of the Night’ se entretengan. Te gustará si te gusta… la vieja Halsey.



