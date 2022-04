Backstreet Boys anuncian conciertos en España

Backstreet Boys, estos días de gira por Estados Unidos, anuncian la que será su primera gira europea desde 2019. En aquel año publicaban su último disco hasta la fecha, ‘DNA‘. Para este 2022 tienen planeado un álbum navideño.

El tour les llevará el 4 de octubre al WiZink Center de Madrid y el 6 de octubre al Palau Sant Jordi de Barcelona. Las entradas salen a la venta este viernes 8 de abril, con una preventa disponible desde este miércoles para fans.

Además, en solidaridad con Ucrania, una parte de los ingresos obtenidos con la venta de entradas se destinará a ACNUR. La organización ayuda a las personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares en Ucrania por la invasión rusa.

La nota de prensa oficial explica: «Para ayudar a las personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares en Ucrania y apoyar los extraordinarios ejemplos de solidaridad mostrados en todo el mundo, Backstreet Boys contribuirán con una parte de la venta de entradas de su gira DNA World Tour 2022 a ACNUR, la Agencia de la ONU para los refugiados. Esta contribución servirá para proteger y ayudar a los refugiados y desplazados en Ucrania y los países vecinos».

Las fechas quedan como sigue:

03/10 – Lisboa, Portugal – Altice Arena

04/10 – Madrid, España – WiZink Center

06/10 – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

09/10 – Ámsterdam, Países Bajos – Ziggo Dome

12/10 – Berlín, Alemania – Mercedes-Benz Arena

15/10 – Hannover, Alemania – ZAG Arena

18/10 – Mannheim, Alemania – SAP Arena

20/10 – Múnich, Alemania – Olympiahalle

22/10 – Bolonia, Italia – Unipol Arena

25/10 – Hamburgo, Alemania – Barclays

27/10 – Zúrich, Suiza – Hallenstadion

29/10 – Cracovia, Polonia – Tauron Arena

30/10 – Leipzig, Alemania – QUARTERBACK Immobilien ARENA

31/10 – Colonia, Alemania – Lanxess Arena

02/11 – Budapest, Hungría – Budapest Sports Arena

04/11 – Dortmund, Alemania – Westfalenhallen

06/11 – Londres, Reino Unido – The O2

Are you ready?!? More #DNAWorldTour2022 dates are here! Hope to see you there!!

Get all the info at https://t.co/mCWMi399OU pic.twitter.com/8WZCNT0q46

— Nick Carter (@nickcarter) April 5, 2022