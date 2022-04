Mike Dean pide perdón después de trolear a lo grande a BTS

Mike Dean es uno de los productores más importantes del mundo. A sus 57 años, aparte de ser la mano derecha de Kanye West, su currículum cuenta con nombres como Beyoncé, Jay Z, Drake, Selena Gomez, Lana del Rey, The Weeknd, la última Madonna y la última Rosalía. De hecho, Mike Dean aparece mencionado en ‘Chicken Teriyaki‘.

Pues bien, sus logros históricos no le han bastado y en la noche de los Grammys decidió trolear a lo grande. A un tuit en el que la Academia preguntaba quién podría ser más «smooth» (dulce, meloso, fluido, zalamero) que BTS actuando, Mike Dean tuvo a bien responder: «cualquiera». Y entonces, se abrieron las puertas del infierno.

- Publicidad -

Todos sabemos cómo se las gastan los seguidores de BTS de cara a lograr récords, votarles o defenderles en las redes sociales, y Mike Dean no tardó demasiado tiempo en tener que justificarse.

Pero entonces incluso añadió más leña al fuego asegurando que BTS no son autores de su música. «Es divertido leer a este ejército de fans decir que los miembros de BTS escriben «el 90% de su música», según un empleado de BigHit. JAJAJA, de ninguna manera los miembros de BTS han escrito el 90% de su música. Simplemente mirad los créditos de todos y cada uno de los discos de BTS».

- Publicidad -

Continuaba desafiante hablando sobre uno de los gigantes del mercado surcoreano: «En todos sus temas hay 9 o 10 autores acreditados. ¿Para qué iba a gastar una compañía como BigHit tantísimo dinero en autores que solo hacen «el 10% del trabajo?».

Horas después, como a riesgo de aparecer en una cuneta, Mike Dean ha reculado. En concreto ha acudido a Twitter para decir que «simplemente estaba troleando». En referencia a que ‘DONDA’, disco en el que ha participado como es habitual con los trabajos de Kanye West, perdió el premio a Álbum del Año contra ‘WE ARE’ de Jon Batiste, ha concluido: «Estaba enfadado por lo del Disco del Año e hice un post que no debería haber hecho. Mi novia que ha hecho sentir mal. Pido perdón a BTS».

It’s funny to read so many armys saying BTS members write “90% of their music”, based on a statement made a BigHit employee. Hahahaha, there is no way BTS members have writen 90% of their music. Just check the writing credits of every single BTS album. In all of them are like — MIKE DEAN! #MWA (@therealmikedean) April 4, 2022

- Publicidad -

9-10 credited songwriters per song… why would a company like BigHit spend so much money in so many songwriters who only do the “10% of the job”? — MIKE DEAN! #MWA (@therealmikedean) April 4, 2022

OK. SORRY TO BTS. JUST FUCKING TROLLING. — MIKE DEAN! #MWA (@therealmikedean) April 5, 2022