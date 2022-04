Sharon Van Etten anuncia disco, sin ‘Porta’ ni ‘Used to It’

Sharon Van Etten ha confirmado que su sexto disco está al caer. Se llamará ‘We’ve Been Going About This All Wrong’ y saldrá tan pronto como el 6 de mayo, lo cual está prácticamente a la vuelta de la esquina.

La verdad es que no nos sorprende que la artista lance nuevo álbum, pues últimamente habíamos escuchado dos singles nuevos suyos. No esperábamos ver por aquí ‘Like I Used to’, una de las 10 mejores canciones de 2021, pues en ese caso se trataba de una colaboración con Angel Olsen. Pero sí las más recientes ‘Porta‘ y ‘Used to It’, que ahora sabemos que tampoco forman parte del tracklist que se ha facilitado a la prensa.

Serán 10 canciones nuevas, entre las que encontramos dos nombres que apelan a la oscuridad, aunque sea para decir que tal cosa desaparece: ‘Darkish’ y ‘Darkness Fades’. De hecho, la cantante indica que en el disco hay «oscuridad» pero también «luz» y que por eso ha utilizado la palabra «darkish» en lugar de «dark».

Según la nota de prensa, ‘We’ve Been Going About This All Wrong’ hablará sobre las preguntas que nos hacemos cuando pensamos que el mundo podría estar terminando. Por ejemplo, «¿hemos amado todo lo que podríamos? ¿Lo hemos intentado lo suficiente? ¿Cómo proteger las cosas más valiosas para nosotros para que no sean destruidas por fuerzas más allá de nuestro control?». A través de ser consciente de su propia vulnerabilidad, Van Etten habla de cómo los cambios pueden dar miedo y ser transformadores.

Sharon Van Etten ha utilizado su voz de diferentes maneras en este disco, por ejemplo a modo de loop. Y además ha tocado guitarras, sintetizadores, piano, caja de ritmo, wurlitzer y teclados, entre otras cosas. Se especifica que no habrá singles y que ‘Porta’ y ‘Used to It’ «no viven en este álbum».

La cantante explica que esta vez ha querido hacer las cosas de manera diferente, darnos algo y después presentar el disco como un todo. «Estas 10 canciones están pensadas para ser escuchadas en orden, todas de a una, para que se entienda toda la historia al completo sobre la esperanza, la pérdida, el anhelo y la resiliencia». La portada representa el pasado -a sus espaldas- y el presente. Así queda el tracklist del álbum y os dejamos también con los singles que NO estarán incluidos en este lanzamiento:

1. Darkness Fades

2. Home to Me

3. I’ll Try

4. Anything

5. Born

6. Headspace

7. Come Back

8. Darkish

9. Mistakes

10. Far Away