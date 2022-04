Kevin Morby se ríe de estar «en el culo del rock» en su divertido single

«Rock bottom» es una expresión en inglés que significa «tocar fondo» («hit the rock bottom»). Pero juraría que Kevin Morby ha hecho un juego de palabras en su nuevo single, que os presentábamos el pasado viernes entre las novedades de la semana. Foto: Chantal Anderson.

‘Rock Bottom’ es hoy nuestra «Canción del Día» porque es una de las composiciones más accesibles y alegres que nos ha dado Kevin Morby. El autor de álbumes como ‘City Music‘ y ‘Oh My God‘ nos ha entregado genialidades como ‘I Have Been to the Mountain’, una de las mejores canciones de 2016. Pero pocas veces ha sonado tan divertido y ágil como en este tema incluido en ‘This Is a Photograph’, el largo que publica el 13 de mayo.

Tras el tema titular del disco, también simpático en su obsesivo riff de guitarra, Kevin Morby explica que ‘Rock Bottom’ es un homenaje a Jay Reatard. Concretamente tras la enfermedad de su padre se mudó a un hotel de Memphis donde visitó lugares importantes para algunos de sus ídolos: donde murió Jeff Buckley, el vecindario de Jay Reatard o el muro que se ha hecho en homenaje a este. Esto le llevó a ver su documental ‘Better than Something’, interpretando que muchos iconos americanos avanzados a su tiempo nos habían dejado antes de lo debido.

Lejos de hacer un drama de todo esto, Kevin Morby ha construido una canción divertida, con cencerros como percusión, coros como sacados de los años 40, incluso carcajadas sampleadas a modo de instrumento y gancho… Todo ello como homenaje a las grandes generaciones de «losers», a gente que estuvo «en el culo de la cola del rock», lo que incluye a la protagonista de la película ‘Carrie’. Una chica rara alienada que ha propiciado que esta canción comience diciendo «¡todos se van a reír de ti!».

Este concepto se recoge en el vídeo realizado por Johnny Eastlund, donde se construye un «talent show» para perdedores, que ha contado con el cómico Caleb Heron. En él se recoge la frustración, la losa que suponen algunas de las cosas que nos indica la letra: «Toda una vida queriendo ser como mi padre. Toda una vida queriendo ser como mi madre. Toda mi vida en cualquier sitio excepto tocando fondo». Solo que, de nuevo, con una sonrisa en la cara que ojalá Jay Reatard pudiera ver desde el más allá.

Kevin Morby actúa en Tomavistas. Concretamente le ha tocado el viernes 20 de mayo junto a Suede, Slowdive, Carolina Durante, VVV [Tripping You], Yawners, etcétera. Detalles, aquí.