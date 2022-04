Mac DeMarco anuncia gira española

Mac DeMarco vuelve a los escenarios, y ha anunciado una gira de otoño que pasará por España. El 19 de septiembre, el canadiense actuará en la sala Razzmatazz de Barcelona, el 21 de septiembre visitará la sala Capitol de Santiago de Compostela, el 22 de septiembre actuará en La Riviera en el que será su primer concierto en Madrid, y el 27 de septiembre cerrará su gira peninsular (que también le llevará a Portugal) con un concierto en la sala Moon de Valencia. Las entradas para los cuatro conciertos siguen disponibles.

Primavera Labels, que organiza los conciertos de DeMarco en Barcelona y Madrid, describe al artista con estas palabras: «Tan fácil ha sido identificarse con el canadiense, su pinta de tío majo con su gorra y sus dientes separados nos ha resultado tan cercana, que a veces se nos olvida que no es nuestro colega sino el héroe indie definitivo de este siglo». El autor de ‘Salad Days‘ es «el padre musical y espiritual de toda la generación bedroom pop y el cabeza de cartel que rechaza la épica porque lo más importante siguen siendo las canciones».

El último álbum de estudio de DeMarco, ‘Here Comes the Cowboy‘, vio la luz en 2019 y no igualó la recepción crítica de álbumes como ‘2‘ o el mencionado ‘Salad Days’. Desde entonces el músico ha colaborado con Juan Wauters, Jean Dawson o Benny Sings y ha participado en el álbum de versiones de Metallica ‘The Metallica Blacklist’.



