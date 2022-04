Florence + the Machine ofrece más detalles de su nuevo álbum. ‘Dance Fever’ será el título de este trabajo, del que al fin se revela el tracklist, dividido en tres partes.

‘Dance Fever’ será «un cuento de hadas en 14 canciones» en palabras de Florence, de las cuales ya se conocen tres, en concreto, la barroca ‘KING’, la experimental y breve ‘Heaven is Here’ y ‘My Love‘, respectivamente perteneciente a los capítulos 1, 2 y 3 de la historia que Florence presenta en esta nueva era, aunque su posición en el tracklist es distinta:

I

1. ‘King’

2. ‘Free’

3. ‘Choremania’

4. ‘Back In Town’

II

5. ‘Girls Against God’

6. ‘Dream Girl Evil’

7. ‘Prayer Factory’

8. ‘Cassandra’

9. ‘Heaven Is Here’

10. ‘Daffodil

III

11. ‘My Love’

12. ‘Restraint’

13. ‘Time Bomb’

14. ‘Morning Elvis’

‘My Love’ sorprende por su sonido bailable, próximo al dance de aquella colaboración con Calvin Harris que jamás auguramos fuera a marcar ningún paso artístico de Florence. El tema era co-escrito y co-producido junto a Dave Bailey, quien no es otro que el líder de Glass Animals, reciente número 1 de singles en Estados Unidos con ‘Heat Waves’, y su estribillo «dime dónde pongo mi amor» está hecho para ser coreado en festivales. Tanto Bailey como Jack Antonoff han co-producido el álbum junto a Florence Welch.



Como ha solido ser costumbre en algunas eras de Florence, el arte de ‘Dance Fever’ presenta un componente anacrónico y místico, entre lo medievalista y lo victoriano, y en Twitter hay quien especula que el título del álbum pueda estar relacionado con la plaga de baile de 1519, algo así como el primer «flashmob» registrado de la historia. De hecho, ‘Heaven is Here’ es una canción compuesta con la «danza contemporánea» en mente.

‘Dance Fever’ será, por tanto, el disco que Florence presente en directo en el festival Mad Cool de Madrid, en el que está confirmada desde hace varios meses. Es de esperar, por otro lado, que interprete también canciones extraídas de sus otros álbumes, ‘Lungs’ (2008), ‘Ceremonials’ (2011), ‘How Big, How Blue, How Beautiful’ (2015) y ‘High as Hope’ (2018).