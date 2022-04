Norah Jones reedita su mega-debut ‘Come Away With Me’

La cantante estadounidense Norah Jones prepara una edición especial de su álbum debut ‘Come Away With Me’ para celebrar el 20 aniversario de su lanzamiento. ‘Come Away With Me: 20th Anniversary Super Deluxe Edition’ podrá encontrarse como pack de 3 CDs o 4 vinilos, y Norah ha lanzado un cover del clásico de Ray Charles ‘Hallelujah, I Love Him So’ para promocionarlo.

‘Come Away With Me’ es el primer álbum de la cantante, y también el tercero más vendido del siglo XXI con 27 millones de copias, solo por detrás de ‘21’ de Adele y ‘The Eminem Show’ de Eminem. El álbum que triunfó en los Grammys llevándose 8 premios a casa, se somete ahora a una reedición multidisco con 22 canciones inéditas. El pack de 3 CDs consistirá en el trabajo original remasterizado, un nuevo disco con demos como ‘Spring Can Really Hang You Up The Most’ de Ella Fitzgerald o ‘Walkin’ My Baby Back Home’ de Nat King Cole, y la primera versión del álbum que Jones grabó con el productor Craig Street.

Tanto en CD como en vinilo, la edición incluirá un libreto con anotaciones y fotos de la era ‘Come Away With Me’. De momento, Norah ha publicado uno de los covers que se incluirán en la reedición del álbum, ‘Hallelujah, I Love Him So – First Sessions Outtake’, grabado en las primeras sesiones que realizó en el año 2000. Tanto esta versión como el resto de temas inéditos que se preparan saldrán a la venta el 29 de abril en CD (29,99€) y el 20 de mayo en vinilo (210,99€). También se podrán adquirir tanto el CD como el vinilo originales remasterizados de manera individual. La pre-venta está disponible aquí.



