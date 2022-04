Kae Tempest ha conseguido su primer top 10 en Reino Unido con el excelente ‘The Line Is A Curve’, nuestro «Disco de la Semana». Exactamente el álbum ha llegado al puesto 8 con 4.520 unidades despachadas en los primeros 7 días. Además, Kae Tempest es top 4 en las listas de vinilos, en las que por cierto Wet Leg han arrasado. ‘Wet Leg‘ ha vendido ya más de 12.000 copias.

Cuando Kae era conocida como Kate Tempest, su debut ‘Everybody Down’ llegó al número 94 en UK. ‘Let Them Eat Chaos‘ fue puesto 28 y ‘The Book of Traps and Lessons‘, puesto 30. Este nuevo lanzamiento supone una mejora como muestra de que sus discos cada vez son mejores, y su música, más accesible.

Este ‘The Line is a Curve’ incluye singles junto a Kevin Abstract (‘More Pressure’), Lianne La Havas (‘No Prizes’) y Grian Chatten (‘I Saw Light’), pero además contiene grabaciones tan impactantes como ‘Priority Boredom’. Es la mejor manera de abrir un álbum que nos puede venir a la mente, y por eso está siendo una de las favoritas de sus seguidores espontáneamente. Es la «Canción del Día».

‘Priority Boredom’ es la principal responsable de que comparásemos esta obra a la de Depeche Mode, pues sus sintetizadores nos llevan directamente a los tiempos de ‘Black Celebration’ (1986) y ‘Music for the Masses’ (1987). Son obra del productor Dan Carey, mientras el corista -como vemos acreditado en Tidal- no es otro que Grian Chatten de Fontaines D.C., a punto de adquirir más protagonismo en la pista inmediatamente siguiente dentro de ‘The Line Is A Curve’.

Pero es Kae Tempest, naturalmente, quien atrae todo el foco en una de sus clásicas letras cuestionando el mundo moderno. A lo largo de 8 estrofas nos hace reflexionar sobre capitalismo (la presión de «mantener el ritmo»), redes sociales («cualquier cosa por un nombre famoso»), la esclavitud de la aprobación del resto («que te conozcan y te amen, que te conozcan y te amen / Es tan repugnante, ya he tenido suficiente») y el apocalipsis orwelliano («cualquier día te colgarán, te lavarán con una manguera / husmerán en todas tus cosas»).

Tempest pasa a otro nivel cuando habla de «construir tu vida alrededor de un secreto». Y de «construir un mundo sobre una verdad parcial». Su reconocimiento como «no binarix» o incluso la invasión de Rusia a Ucrania están entre las muchas interpretaciones que deja una canción que termina dejando una última reflexión sobre individualismo: «Todo lo que quiero ser es el nudo que va contra la corriente / Como cualquier otro «yo» buscando lo mismo».