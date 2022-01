Kae Tempest busca nuevas energías entre más y «más presión»

Kae Tempest –antes Kate Tempest– ha estrenado hoy el primer avance del que va a ser su cuarto álbum, ‘The Line Is a Curve’, el sucesor del enorme ‘The Book Of Traps And Lessons‘, a la venta el próximo 8 de abril. ‘The Line Is a Curve’ contará de nuevo con la co-producción de Rick Rubin y además también con voces invitadas tan suculentas como las del líder de Fontaines DC, el afectado Grian Chatten, la popular Lianne La Havas, ássia y Confucius MC.

De momento es Kevin Abstract del colectivo Brockhampton el artista invitado en este primer single ‘No Pressure’ que se estrena hoy junto a una entrevista explicativa en el NME. ‘No Pressure’ es hoy nuestra «Canción del Día», pues es una de las mejores aproximaciones al pop de Kae Tempest, sin que se haya perdido la expresividad de su rapeo o «spoken word».

Kae Tempest nos habla sobre las «presiones» de la vida moderna, realizando un contraste entre substantivos abstractos, como el deseo, la mentira, la complejidad, la liberación, la creencia o el alivio. Tempest reflexiona sobre la función de todos ellos en nuestras vidas, afirmando que «no sabe nada», viviendo momentos tan prestos a la confusión como poéticos («vi la verdad en los rizos de una niña evanescente»).

La producción del tema es sintética, marca de la casa, con una línea sencilla de teclados que podría haber sido aportada por Joe Goddard o Junior Boys, mientras Kevin Abstract aparece en la segunda mitad de la canción, tras lo que podemos considerar un falso final, pidiendo «menos noticias», entre otras cosas.

Cuenta Kae Tempest en el NME que ‘More Pressure’ es la penúltima canción del disco, y que es la canción «hacia la que se va construyendo todo el álbum de alguna manera». Indica: «lo que está diciendo es que podemos replantearnos algunas de nuestras tensiones para un nuevo crecimiento, una nueva capacidad de recuperación, una nueva aceptación: un nuevo nivel de energía puede provenir de enormes cantidades de presión». La agitación y gravedad de su interpretación vocal transmite perfectamente la sensación de «presión», no tanto su resolución, planteando al oyente si Kae Tempest habrá podido encontrar todo lo que buscaba, o más bien todo lo contrario.



