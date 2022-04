Orbital y Stephen Hawking se preguntan «hacia dónde vamos»

Orbital anuncian hoy un álbum llamado ’30 Something’ en honor a sus “treinta y algo” años de carrera. El dúo de los hermanos Paul y Phil Hartnoll publicó algunos de los discos más importantes de la música electrónica de los años 90, como ‘Orbital (Green Album, 1991)’, ‘Orbital (Brown Album, 1993)’ o ‘In Sides’ (1996), y esta entrega pretende reivindicarlo.

El disco ’30 Something’, que sale el 15 de julio, se compone de regrabaciones, remezclas y reimaginaciones de pistas según el directo icónico de Orbital. El disco incluye nuevas visitas a clásicos como ‘Chime’, ‘Belfast’ o ‘Halcyon’.

El adelanto oficial de este disco es una regrabación de ‘Where Is It Going?’, que fue el tercer single de ‘Wanky’ (2012). El tema fue presentado en las Olimpiadas Paralímpicas de Londres de 2012. Como podéis ver en el vídeo bajo estas líneas, allí contaron con el mismísimo Stephen Hawking de cuerpo presente. En la nueva mezcla, han decidido por tanto recuperar esa versión junto al genio Stephen Hawking, que tan brillante vinculación tuvo con la música pop en vida.

Orbital dicen que Hawking “aborda la gran cuestión de la unificación de la física y la comprensión de una teoría del todo. Todavía no hemos llegado allí, ni siquiera encontramos una unificación social como especie, pero con suerte algún día descubriremos “hacia dónde vamos””.

Este será el tracklist de la espectacular edición en vinilo:

A1. ‘Smiley’

A2. ‘Satan’ (30 Something Years Later Mix)

B1. ‘Where Is It Going’ (feat. Stephen Hawking)

B2. ‘Impact’ (30 Years Later And The Earth Is Still Burning Mix)

C1. ‘Chime’ (30 Something Years Later Mix)

C2. ‘Halcyon’ (30 Something Years Later Mix)

D1. ‘The Box’ (30 Something Years Later Mix)

D2. ‘Belfast’ (30 Something Years Later Mix)

E1. ‘The Girl with the Sun in Her Head’ (Floex Remix)

E2. ‘Belfast’ (David Holmes Remix)

F1. ‘Halcyon & On’ (Jon Hopkins Remix)

F2. ‘Chime’ (Eli Brown Remix)

G1. ‘Impact’ (John Tejada Remix)

G2. ‘Are We Here?’ (Dusky Remix)

H1. ‘Belfast’ (ANNA Techno Remix)

H2. ‘The Box’ (Joris Voorn Remix)

H3. ‘Are We Here?’ (Shanti Celeste Remix)