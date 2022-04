The Smile anuncian su disco y estrenan nuevo single acústico

The Smile, el grupo paralelo de Thom Yorke y Jonny Greenwood, esto es, los miembros más conocidos de Radiohead, junto a Nigel Godrich, anuncia al fin su disco de debut.

En los últimos meses han compartido varios adelantos. Primero eran más rockeros. Después, cada vez más próximos a Radiohead. Todos los que conocemos aparecerán en ‘A Light For Attracting Attention’, que estará disponible tan pronto como el 13 de mayo a través de XL Recordings. Eso sí, para la edición física habrá que esperar hasta más adelante, hasta el 17 de junio. Habrá CD, doble vinilo negro y un doble vinilo amarillo exclusivo para las tiendas independientes.



Hoy además se comparte un nuevo single llamado ‘Free In The Knowledge’, con un vídeo dirigido por Leo Leigh. El tema, de carácter acústico, aunque con sus arreglos, fue interpretado por primera vez por Thom Yorke en el evento Letters Live en el Royal Albert Hall de Londres, en diciembre de 2021, la primera vez que Thom actuaba desde que comenzó la pandemia.

Hay una gira de The Smile programada, sin parada en España. Os dejamos con el tracklist, revelando que el álbum acaba con ’Skrting on the Surface’. Los otros 3 singles conocidos aparecen en una primera mitad, y este ‘Free in the Knowledge’, en la segunda.

1. The Same

2. The Opposite

3. You Will Never Work in Television Again

4. Pana-vision

5. The Smoke

6. Speech Bubbles

7. Thin Thing

8. Open The Floodgates

9. Free In The Knowledge

10. A Hairdryer

11. Waving A White Flag

12. We Don’t Know What Tomorrow Brings

13. Skrting On The Surface



