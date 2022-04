Röyksopp anuncian 10 cortos para ‘Profound Mysteries’

Desde que empezó la promoción del próximo álbum de Röyksopp, han sido muchas las dudas y la incertidumbre sobre el concepto que estaban presentando. El disco, ‘Profound Mysteries’, verá la luz el 29 de abril, y ya hemos podido escuchar algunos temas como ‘(Nothing But) Ashes‘ o ‘Impossible‘. Ahora, la banda ha anunciado que el álbum irá acompañado de 10 cortometrajes que darán forma a este «prodigioso proyecto conceptual».

Tras el lanzamiento de su anterior LP ‘The Inevitable End‘ en 2014, los de Röyksopp decidieron decir adiós al formato de álbum tradicional, y no han vuelto a trabajar en uno hasta ahora. Con ‘Profound Mysteries’ han querido crear un «universo creativo expandido», y estos 10 vídeos forman parte de ese mundo a donde nos quieren transportar.

Röyksopp ha trabajado con la empresa Bacon para crear estas películas, y su director ejecutivo explica en un comunicado: «El universo musical de Röyksopp está prácticamente hecho para el cine y cuando los chicos pidieron a nuestros directores que interpretasen su nueva música con total libertad creativa, no pudimos negarnos. Esperamos que los cortos mantengan a la gente entretenida y añadan una nueva capa a los temas».

‘Profound Mysteries’ estará disponible en formato digital, CD y casete a partir del 29 de abril, aunque todavía no se ha confirmado una edición en vinilo. Todos los cortos y trailers que han publicado hasta la fecha están disponibles aquí.

‘Profound Mysteries’

01. (Nothing But) Ashes…

02. The Ladder

03. Impossible

04. This Time, This Place…

05. How The Flowers Grow

06. If You Want Me

07. There, Beyond The Trees

08. Breathe

09. The Mourning Sun

10. Press «R»