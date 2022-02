El camino hacia el nuevo disco de Röyksopp está siendo una montaña rusa de lanzamientos que no se sabe muy bien si son single o no. Primero se daba a conocer la intro ‘(Nothing But) Ashes…’, después la ambiental ‘The Ladder’ parecía el single oficial aunque no podía sonar más discreta y más adelante se avanzaba una colaboración con Alison Goldfrapp a través de un teaser espectacular llamado ‘The Downfall’, pero resulta que este no es el título de la canción en sí.

La producción de Röyksopp que cuenta con la voz de Goldfrapp se llama ‘Impossible’ y se puede escuchar desde hace unas pocas horas. Se trata de un tema muy electrónico y atmosférico, con ecos acid y house y a los primeros Daft Punk, pero también al último Giorgio Moroder, que no era el que más inspirado estaba, y en el que Alison canta sobre una persona que es el «mundo iluminado» y un «sueño perfecto» con el que «puedo tocar el cielo y escuchar tu corazón de león».

Cualquier atisbo de pop a lo ‘What Else is There’, de gancho adictivo a lo ‘Eple’ o de espectacularidad a lo ‘Monument’ es «imposible» de encontrar en esta etérea producción que no nos presenta a los Röyksopp más inspirados ni siquiera a pesar de contar con Goldfrapp, en la que supone una colaboración que es prácticamente un «sueño perfecto» para los fans del pop electrónico alternativo de los dosmiles.

‘Impossible’ es la tercera de diez pistas que incluirá el álbum de Röyksopp, un trabajo titulado ‘Profound Mysteries’ inspirado en los «misterios profundos de la vida» y en la fascinación del dúo «por aquello que es infinito e imposible». El disco representará asimismo un «universo creativo expandido y un prodigioso proyecto conceptual».

01. (Nothing But) Ashes…

02. The Ladder

03. Impossible

04. This Time, This Place…

05. How The Flowers Grow

06. If You Want Me

07. There, Beyond The Trees

08. Breathe

09. The Mourning Sun

10. Press «R»