Los 7 salmos pandémicos y temáticos de Nick Cave

Nick Cave ha anunciado que el próximo 17 de junio sacará un disco de spoken word llamado ’Seven Psalms’. Será un vinilo de 10” y también estará disponible en las plataformas de streaming.

Como ya revela el título del proyecto, serán 7 pistas que Nick Cave ha construido junto a Warren Ellis y además habrá un instrumental de 12 minutos de las sesiones de ‘Carnage’, todavía uno de los mejores discos de 2021.

El proyecto data de la pandemia. Durante el confinamiento, a lo largo de 1 semana, Nick Cave se propuso escribir un salmo diario durante 1 semana. Según la nota de prensa, estos salmos versarán sobre 7 temas: la fe, la rabia, el amor, la pena, la misericordia, el sexo y el elogio. Os podéis hacer una idea de cómo suena todo esto en el tráiler bajo estas líneas.

01 How Long Have I Waited?

02 Have Mercy on Me

03 I Have Trembled My Way Deep

04 I Have Wandered All My Unending Days

05 Splendour, Glorious Splendour

06 Such Things Should Never Happen

07 I Come Alone and to You

08 Psalm Instrumental



