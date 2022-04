Muere Cynthia Plaster Caster, la groupie que grabó en yeso el pene de Jimi Hendrix

Cynthia Plaster Caster, la groupie que marcó la diferencia inmortalizando los penes de muchos artistas en yeso, ha fallecido a los 74 años. La artista plástica saltó a la fama en los 60-70 por convencer a las estrellas del rock para que la dejaran crear un molde de su pene, entre los que se encuentra el de Jimi Hendrix.

Como una groupie más, Cynthia tenía el sueño de acostarse con las estrellas que tanto admiraba, pero pronto se dio cuenta de que la competencia era muy alta entre las chicas. Fue con 19 años cuando un profesor le mandó crear una forma de yeso a través de un molde y se le encendió la bombilla. Cynthia pensó que si proponía a los artistas una idea tan loca como dejar su pene grabado para la historia en un molde no se podrían resistir, y así fue.

Tras un intento fallido con el líder de Paul Revere & the Raiders, Mark Lindsay, a Cynthia pronto le llegó la bendición de Jimi Hendrix. Ella y su ayudante se acercaron al hotel donde se alojaba la superestrella y no tardaron en convencerlo: “Haciendo la mezcla ahí estaba Jimi, con una presencia más grande que la propia habitación. Se quitó los pantalones, se dejó puesta la blusa y el sombrero y se sumergió en el molde. Debido a que fue uno de los primeros no sabíamos lo suficiente acerca de lubricar el vello púbico, la única parte del cuerpo que tiene que estar bien lubricada. Los pelos se atascaron en el molde, pero fue muy paciente mientras los sacaba uno por uno para no lastimarlo”, explicó la artista.

En 1968, mientras perseguía a Eric Clapton para que posara para ella, conoció a Frank Zappa. Clapton se lo presentó, y este se convirtió en una especie de mecenas para la artista. Cynthia se mudó a Los Ángeles para trabajar en su obra, pero tras un intento de robo empezó a guardar sus moldes en casa del socio de Zappa, Marc Cohen. Esta acción la persiguió por mucho tiempo, porque llegado el momento Cohen se negó a devolverle los moldes y Cynthia no los recuperó hasta 1992, gracias a un juicio. En todos esos años, Cohen había perdido o roto algunos de los moldes intentando realizar copias de plata o bronce.

Además de Jimi Hendrix, ha pasado por las manos de Cynthia Plaster Caster el miembro del compañero de Jimi Noel Redding, Wayne Kramer y Dennis Thompson de MC5, Richard Cole, el tour manager de Led Zeppelin, Jello Biafra de Dead Kennedys, Richard Lloyd y Tony Stevens de Foghat, entre otros. Además, a partir del 2000 también se atrevió con senos femeninos de artistas como Suzi Gardner de L7, Peaches, Laetitia Sadier de Stereolab o Karen O de Yeah Yeah Yeahs.