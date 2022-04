Rosalía continúa una semana más en el top 1 de álbumes en España con ‘MOTOMAMI’, seguida por ‘El Madrileño’ y por ‘Microdosis’ de Mora. ‘LEGENDADDY’ de Daddy Yankee cae una posición. Completan el top 5 ‘VICE VERSA’ de Rauw Alejandro.

La lista de álbumes deja solo dos entradas esta semana. La más importante la firman Swedish House Mafia con ‘Paradise Again’, que entra en el número 9. Es el disco que incluye ‘Moth to the Flame’ con The Weeknd, que a la postre ha logrado 290 millones de reproducciones en Spotify, y también otras colaboraciones de A$AP Rocky, 070 Shake o Seinabo Sey.

La segunda y última entrada de la semana la protagoniza Juicy Bae, la artista sevillana que está mezclando flamenco con ritmos asociados a la música urbana como el trap o el afrobeat, y altas dosis de autotune. ‘PTSD’, su disco firmado junto al productor PMP, aparece en el número 99.





Por otro lado, la subida más fuerte de la semana viene representada por ‘Lover’ de Taylor Swift. Por alguna razón, las ventas del disco se han animado esta semana, tanto como para hacerlo pasar del número 73 al 32 de la lista de álbumes.

La tabla de vinilos deja otras entradas interesantes. La más significativa la firma Juan Perro, que coloca ‘Libertad’ en el número 7. Además, ‘(watch my moves)’ de Kurt Vile llega al número 13 y ‘Made in Timeland’ de King Gizzard & the Lizard Wizard lo hace al 67.