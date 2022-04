Lady Gaga revela parte de la letra de ‘Hold My Hand’

Lady Gaga ha revelado a través de sus redes sociales un fragmento de la letra de su nueva canción ‘Hold My Hand’. El tema formará parte de la banda sonora de ‘Top Gun: Maverick’, que saltará a la gran pantalla dentro de un mes, el 27 de mayo.

La cantante ha publicado una serie de tweets con pequeños versos de la nueva canción, además de una historia en Instagram con otra de las frases. Tan solo con el título, ‘Hold My Hand’ tenía muchas papeletas para ser una balada, pero la letra prácticamente confirma que estamos ante una pieza de amor lenta que protagonizará un momento importante en la película.

- Publicidad -

Con lo que se sabe hasta la fecha, la letra dice: «Toma mi mano todo irá bien, escuché en el cielo que las nubes han sido grises», «Acércame, envuélveme en tus doloridos brazos. Veo que te duele», «¿Por qué tardaste tanto en decirme que me necesitabas?», «Ya veo que sangras, no tienes que mostrármelo otra vez».

Por otro lado, el productor Bloodpop ha retweeteado todos los tweets que Lady Gaga ha publicado con la letra de la canción. Bloodpop ha colaborado extensamente con la cantante tanto en ‘Joanne‘ como en ‘Chromatica‘, así que no sería ninguna sorpresa que se encargara de la producción de este tema también.

Hold my hand everything will be ok I heard from the heavens that clouds have been grey — Lady Gaga (@ladygaga) April 26, 2022

- Publicidad -

Pull me close wrap me in your aching arms I see that you’re hurtin’ — Lady Gaga (@ladygaga) April 27, 2022

Why’d you take so long to tell me you need me — Lady Gaga (@ladygaga) April 27, 2022

- Publicidad -