Lady Gaga escribe ‘Hold My Hand’ para ‘Top Gun: Maverick’

La banda sonora de ‘Top Gun’ es uno de los mayores hitos de los 80, gracias a la despampanante grabación de Giorgio Moroder para la película. ’Take My Breath Away’ fue número 1 a su edición en 1986, con la interpretación de la banda Berlin, y dio a Moroder uno de los 3 Oscars que tiene.

Otra que tiene un Oscar, en concreto por la exitosa ‘Shallow’, será quien interprete el tema de la nueva película de ‘Top Gun’. La cinta se llamará ’Top Gun: Maverick’ y la canción de Lady Gaga se llama ‘Hold My Hand’. Así lo asegura el portal Lady Gaga Now, donde han compartido un vídeo de un cartel colgado en la calle, en el que se puede leer que Hans Zimmer y Harold Faltermeyer también están involucrados en la creación de la música de la película.

El estreno de ‘Top Gun: Maverick’ es inminente. En Estados Unidos se espera para el 27 de mayo de este mismo año, después de 3 años de retrasos en su rodaje y producción debido a la pandemia. En la película vuelve a aparecer Tom Cruise como capitán e instructor de vuelo. Uno de los nuevos pilotos será el teniente Bradley Bradshaw, hijo de Goose, al que se vio en la película original. Este querrá convertirse en un aviador tan bueno como su padre. Lo interpretará Miles Teller.

En 2017 tuvimos la suerte de entrevistar a Giorgio Moroder y le preguntamos por el éxito de ‘Take My Breath Away’. Esta fue su respuesta tras tararear la línea de bajo al teléfono: «Una de las cosas inusuales es el principio, la línea de bajo y la melodía después en la canción son la misma. Es inusual que la línea de bajo se convierta en la melodía principal de una canción. La producción creo que estaba muy bien y Terri Nunn de Berlin hizo un gran trabajo. A los productores de ‘Top Gun’ les encantó e inmediatamente nos dijeron que sí. Fue todo muy bien».

En cuanto a Gaga, hay que subrayar que hacer una película, en concreto ‘Ha nacido una estrella‘, fue la mejor decisión de su carrera. ‘Shallow’ se acerca ya a los 1.800 millones de reproducciones en Spotify, siendo la grabación más popular de toda la carrera de Lady Gaga, doblando a otros clásicos como ‘Bad Romance’ o ‘Poker Face’. Habrá que esperar para comprobar si ‘Hold My Hand’ es también una balada acústica, o un medio tiempo electrónico próximo al italo disco de ‘Take My Breath Away’. Un estilo que Lady Gaga registró por ejemplo en ‘Do What You Want’.