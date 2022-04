Post Malone avanza tema con Doja Cat: qué se sabe de su nuevo disco

Post Malone es otro de los artistas superventas que sacan disco en 2022. El suyo es uno de los más esperados de todo el año con diferencia: ‘Hollywood’s Bleeding’, su anterior trabajo, produjo streamings equivalentes a 5 millones de copias vendidas en todo el mundo, y su paso por las listas fue longevo: ‘Hollywood’s Bleeding’ fue el 6º disco más vendido de 2019, el 8º más vendido de 2020, y uno de los 30 más vendidos de 2021.

Pero Posty ya tiene listo su siguiente paso. Su nuevo álbum llevará por título ‘twelve carat toothache’ y su primer single oficial ya lo has escuchado. Se trata de ‘One Right Now’, la colaboración con The Weeknd que publicó el pasado mes de noviembre y que ha amasado ya 200 millones de reproducciones en Spotify. Antes llegó ‘Motley Crew’, cuyo destino es incierto.

- Publicidad -

El nuevo disco de Post Malone será el más corto de su carrera. Lo que no significa que vaya a ser un disco corto como tal: durará 45 minutos. En una entrevista con Billboard, el rapero ha contado que ha buscado específicamente no incluir canciones de relleno en el álbum y que, también, ha querido huir de la necesidad de crear secuencias largas con la única intención de arañar streamings. Dice que ahora antepone el arte a los números.

En un directo de Instagram reciente, Post Malone ha dado más detalles acerca de su nuevo álbum. ‘twelve carat toothache’ saldrá oficialmente el 3 de junio y contará con 14 pistas y colaboraciones de The Kid LAROI, Roddy Ricch y, atención, Robin Pecknold de Fleet Foxes.

- Publicidad -

Otra artista que aparecerá en el álbum de Posty es Doja Cat. Su tema conjunto se titula ‘Happy’ y Post ha mostrado un fragmento en ese mismo directo de Instagram. Un fragmento generoso, cabe decir: a través de su «live» nos da tiempo de escuchar hasta 2 minutos de canción. Suena al hip-pop atmosférico que practica Post, y parece que tiene bastante gancho. Tanto se conoce ya de ‘twelve carat toothache’ que es cuestión de tiempo que Post anuncie el disco de manera oficial.