Post Malone «vende» 5 millones de ‘Hollywood’s Bleeding’; 6ix9ine se hunde en la 2ª semana

Hits

Post Malone ya arrasó en 2019 con ‘Hollywood’s Bleeding‘, siendo el 6º disco más vendido de todo el mundo el año pasado según las estimaciones de Mediatraffic. Este 2020 su popularidad no se ha ido a ningún sitio, ‘Circles’ ha seguido sonando hasta alcanzar los 1.000 millones de reproducciones en Spotify como muchas otras de sus canciones, entre ellas otras de este mismo disco que nos ocupa como ‘Sunflower’ de la banda sonora de ‘Spider-Man’ y ‘Wow’. Cuando se ha cumplido un año de la edición del álbum este mismo mes de septiembre, ‘Hollywood’s Bleeding’ continúa en el top 10 en Estados Unidos y en el top 25 de Reino Unido. Sus streamings son tan monstruosos como para equivaler a la venta de 5 millones de unidades a nivel global, de nuevo según las estimaciones de Mediatraffic. Una burrada para los tiempos que corren, ahora mismo solo a la altura de Billie Eilish, ni siquiera de Taylor Swift.

De alguna manera ‘Circles’ y ‘Sunflower’ han seguido y siguen tan bien posicionadas en las listas de lo más escuchado de todo el mundo que el álbum no ha necesitado más promoción, ni más singles, ni videoclips de alto presupuesto que no se podían rodar por la covid-19. El álbum ha funcionado solo en su totalidad, pues sin haber sido singles oficialmente, ‘Hollywood’s Bleeding’, ‘Saint-Tropez’ o ‘Die for Me’ con Halsey rondan los 200 millones de streamings ya solo en Spotify. Hay quien afirmará que al no constituir ventas reales, el éxito futuro de Post Malone pende de un hilo, pero lo cierto es que lo logrado por el anterior disco del cantante, ‘Beerbongs & Bentleys‘, ya equivale a los 7 millones de copias, así que la fidelidad que despierta es muy elevada.

Y cada vez más universal. Por supuesto Estados Unidos, su país, y Reino Unido, son sus principales bastiones, pero este álbum que nos ocupa también ha sido triple platino en Brasil, doble platino en Canadá, Dinamarca y Nueva Zelanda, platino en Australia y oro en dos países tan complicados para la música en inglés como Francia e Italia. En España permanece a día de hoy en el puesto 85, beneficiado porque la nueva lista es de ventas más streaming, aún sin certificación, eso sí, lo que seguro tampoco es que le quite el sueño…



Flops

Los de arriba son los números que esperábamos encontrar en el hypeado disco de 6ix9ine después de haber salido de la cárcel. Sobre todo después de contemplar cómo subía con cada vídeo que sacaba con y sin Nicki Minaj en Youtube. Pero nada que ver. Ni la entrevista con The New York Times en la que hablaba sin tapujos sobre su paso por la cárcel y sus delitos, y recordaba que él no había sido jamás acusado de violación; ni tampoco las cualidades de ‘TattleTales’ han servido para nada y el álbum está teniendo un paso muy mediocre por las listas de éxitos.

‘TattleTales‘ se perdía el número 1 en Estados Unidos en contra de lo que indicaban los primeros pronósticos, entrando finalmente en el puesto 4 del Billboard 200. Más sorprendente ha sido su humillante caída de la segunda semana, en la que ha pasado al número 60 como si fuera un disco de una vieja gloria perjudicada por el streaming, del tipo Metallica o Bon Jovi. Hasta Katy Perry, que se lleva todos los palos mediáticamente por su «flop», ha resistido en su segunda semana mejor, contando con sus «bundles» por igual.

En Europa no nos preocupamos tanto por Tekashi (puesto 43 en Francia, puesto 39 en Alemania), pero la segunda semana ha sido también nefasta. El álbum pasaba del puesto 27 en Reino Unido de la primera semana al número 97 en la segunda. Según las midweeks, y como es lógico con esta tendencia, desaparecerá de todo el top 100 en la tercera. En España ha pasado del 45 al 89 en su segunda y probablemente última semana en lista: le ha llevado unos pocos días terminar por debajo de Post Malone, un año después del disco de este. ¿Cómo logrará 6ix9ine salir de aquí?