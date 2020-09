Big Sean puede dar un susto a 6ix9ine en las listas estadounidenses

Este viernes ha salido el segundo álbum de 6ix9ine envuelto de titulares, pues es el primer disco que Daniel Hernández publica tras haber estado en prisión. En una entrevista con The New York Times ha hablado sobre su juicio, sobre los maltratos a su esposa o la explotación de una menor, mientras entre los virales de Youtube seguimos encontrando su nuevo single ‘TUTU’. Según las estimaciones de Hits Daily Double, su disco ‘TattleTales’ va a ser el siguiente número 1 en Estados Unidos tras la venta de lo equivalente a 150.000 unidades.

Sin embargo, podría haber sorpresa de última hora. También esta semana ha salido el nuevo disco de Big Sean, y aunque parece que este ‘Detroit 2’ «solo» va a vender 125.000 copias durante estos 7 primeros días, lo cierto es que el álbum de Big Sean está siendo mucho más escuchado, como muestra Spotify. 17 de las 21 canciones de ‘Detroit 2’ aparecen en el top 200 de Spotify en Estados Unidos, encabezadas por las colaboraciones con Travis Scott (‘Lithuania’, para la que se ha presentado un videoclip) y Post Malone (‘Wolves’). Por el contrario, únicamente 3 canciones de ‘TattleTales’ de 6ix9ine aparecen en dicho top 200: parece que sin el añadido de los visuales de Youtube, hay ganador claro entre lo que escucha la gente. En las ventas de iTunes, también ‘Detroit 2’ acaba de destronar a ‘TattleTales’. ¿Puede haber vuelco o tal es la diferencia de ventas reales, como apunta Hits Daily Double?

El quinto álbum de Big Sean ha sido muy esperado tras el éxito de todos los anteriores, después de que Kanye West le fichara para su sello GOOD Music en 2007, cuando Big Sean tenía tan sólo 19 años. Tanto ‘Dark Sky Paradise’ como ‘I Decided’ ya fueron número 1 en Estados Unidos en 2015 y 2017, respectivamente. “Paradise” contenía el hit ‘I Don’t Fuck With You’, y ‘I Decided’, ‘Bounce Back’. Además, este nuevo es el primer largo de Big Sean desde que diera un pelotazo junto a Calvin Harris, Katy Perry y Pharrell en ‘Feels’, que fue número 1 en Reino Unido.

‘Detroit 2’ viene presentado por un single de hip hop tan atractivo como ‘Harder than My Demons’, pero también incluye canciones más próximas al jazz, como ‘Guard Your Heart’, en la que encontramos a Anderson.Paak; o al R&B, como esa ‘Body Language’ en la que escuchamos colaborar a Ty Dolla $ign y Jhené Aiko. También hay sonido apocalíptico, trompetas mediante, en ‘The Baddest’. El álbum, que se extiende hasta los 72 minutos de duración, incluye también las participaciones de Lil Wayne y Diddy, este último en la tristona ‘Full Circle’, entre muchísimos otros. Como nota curiosa, aparece una «Story by Erykah Badu», que no es otra cosa que una locución de la cantante hablando de lo que significa Detroit para ella, y agradeciendo a Stevie Wonder.

Como decíamos, después de que el disco se haya promocionado con el single previo ‘Harder than My Demons’, que salía unos días antes, se está dando especial empujón al nuevo tema ‘Lithuania’ con un vídeo recién estrenado. La canción cuenta con unas melódicas voces autotuneadas, además de con una mención a Prince y otra a Michael Jackson, mientras que el vídeo, de corte mágico-surrealista, se sitúa en una casa en la que cualquier cosa puede pasar.